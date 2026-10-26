عفت عمر کی نوس پنک پریشانی: لاہور فیشن ویک میں سنہری چمک!
پاکستانی شوبز کی جانی مانی شخصیت، اداکارہ اور ہوسٹ عفت عمر ایک بار پھر ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہیں، مگر اس بار وجہ کوئی ڈرامہ یا شو نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہونے والا ایک دلچسپ اور غیر متوقع واقعہ ہے۔ لاہور فیشن ویک سیزن 2 میں جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اسٹیج کی زینت بنی ہوئی تھیں، تو ایک سنہری پارٹی پوپر کا ٹکڑا، سیدھا ان کی ناک پر آ کے جم گیا۔
ہوا کچھ یوں کہ عفت عمر اس وقت سنہری ساڑھی میں ملبوس تھیں اور معروف فیشن ڈیزائنر نیلوفر شاہد کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھیں۔ اس نازک لمحے میں، پارٹی پوپر کا ایک ٹکڑا ان کی ناک پر آ کر لگ گیا اور ایسا لگا جیسے یہ بڑا سا نوس رِنگ ہو، جو ان کے لباس کے رنگ سے میل کھا رہا تھا۔ سب سے کمال کی بات یہ تھی کہ عفت عمر اپنی دھن میں مگن تھیں اور انہیں اپنی ناک پر سجے اس 'نئے فیشن' کی بالکل خبر نہیں ہوئی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں گفتگو جاری رکھے ہوئے تھیں۔
اداکارہ کو بے خبر دیکھ کر، نیلوفر شاہد کے چہرے پر تھوڑی پریشانی ابھر آئی۔ آخر کار، اس 'سنہری نوس رِنگ' کا بھید کھلا اور عفت عمر کو بھی اپنی ناک پر موجود اس دلچسپ مہمان کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اسے بڑے آرام سے ہٹا دیا۔ مگر تب تک دیر ہو چکی تھی! واقعے کی ایک ویڈیو بعد میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی۔
جیسے ہی یہ ویڈیو آن لائن پھیلی، سوشل میڈیا صارفین نے عفت عمر کے ایکسپریشنز اور اس مزاحیہ صورتحال پر خوب میمز اور کمنٹس کا طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ چھوٹی سی ہنسی مذاق کی لہر لاہور فیشن ویک کے لیے بھی مزید توجہ کا باعث بنی اور سب نے اسے خوب انجوائے کیا۔
کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی کسی تقریب میں ایسا ہی کوئی 'سنہری نوس رِنگ' کا واقعہ ہو؟