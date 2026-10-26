بابرک شاہ کا 'تمائشہ 5' میں آنا: کیا یہ واپسی کا ماسٹر پلان تھا؟
لوالی وُڈ کے جانے مانے چہرے، بابرک شاہ نے 'تمائشہ سیزن 5' میں خوب دھوم مچائی اور فائنل تک کا سفر بھی طے کر لیا۔ اپنے اِنٹیلیجنٹ اور strategic گیم پلے کی وجہ سے انہیں ناظرین سے خوب داد ملی، اور سچ پوچھو تو ان کی چالیں واقعی دیکھنے لائق تھیں۔ اب انہوں نے اس مقبول رئیلٹی شو میں آنے کی اصل وجہ بتا دی ہے، اور ان کے دلائل سن کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ قدم انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا۔
رئیلٹی ٹی وی میں قدم رکھنے سے پہلے، بابرک شاہ لالی وُڈ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ انہوں نے مختلف فلموں اور ڈراموں میں کام کیا، جن میں 'ہم ٹی وی' کا مشہور ڈراما 'داستان' بھی شامل ہے۔ لیکن یار، یہ ایک کڑوی سچائی ہے کہ وقت کے ساتھ پاکستان کی فلم انڈسٹری کا وہ پہلے جیسا حال نہیں رہا۔ کام کے مواقع کم ہو گئے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ناظرین سے دوبارہ جڑنے کے لیے دوسرے پلیٹ فارم کی تلاش کی۔
اور یہی وہ موڑ تھا جب 'تمائشہ' نے بابرک شاہ کی لائف میں اینٹری ماری۔ یہ شو ان کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوا جس نے انہیں نئی نسل کے ساتھ رِکنیکٹ ہونے اور اپنی فین فالوئنگ کو بڑھانے کا شاندار موقع دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا یہ move، انٹرٹینمنٹ سیکٹر میں اپنی موجودگی کو دوبارہ مستحکم کرنے اور نئے ایکٹنگ پراجیکٹس کی طرف دروازے کھولنے کے لیے ایک ماسٹر پلان سے کم نہیں تھا۔
ایک انٹرویو میں بابرک شاہ نے صاف صاف بتایا کہ ان کا سب سے بڑا گول اپنے کیریئر کو پھر سے چمکا نا تھا، خاص طور پر ٹی وی ڈراموں میں ایک مضبوط واپسی کرنا، اور 'تمائشہ' میں شرکت کے بعد یہ ان کے لیے ایک امید افزا راستہ ہے۔ ان کے مطابق، اس شو نے انہیں اپنا حقیقی سائیڈ دکھانے کا موقع دیا، اور انہیں لگتا ہے کہ یہی اصلیت ناظرین کے دلوں کو چھو گئی۔
انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا، "یہ تجربہ بہت اچھا رہا، کیونکہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں دکھا سکوں کہ میں اصل میں کیسا ہوں۔" بابرک شاہ اب بھی پُرامید ہیں کہ انہیں مزید اچھے ڈراموں کے سکرپٹ ملیں گے اور وہ ٹیلی ویژن پر اپنا کام جاری رکھیں گے، جو ان کے پروفیشنل کیریئر میں ایک اہم شفٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ مطلب، لالی وُڈ سے ٹی وی کی طرف ایک سمارٹ جمپ!
بابرک شاہ کا رئیلٹی ٹی وی کی طرف رخ کرنا صرف ان کی ذاتی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک بڑا انڈسٹری ٹرینڈ بھی دکھا رہا ہے کہ کیسے ہمارے فلم سٹارز اب نئے فارمیٹ کو اپنا رہے ہیں تاکہ وہ اس بدلتے ہوئے میڈیا لینڈ سکیپ میں بھی Relevant رہیں۔ پاکستانی ناظرین کے لیے تو یہ ایک Win-Win situation ہے، پرانے سٹارز کو نئے اور مزے دار انداز میں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے – آپ کیا کہتے ہیں، ہے نا مزے کی بات؟