منال خان نے اسکارپیو سیزن کو کس انداز سے خوش آمدید کہا؟
پاکستانی اداکارہ منال خان نے جم میں اپنا نیا انرجیٹک وائس شیئر کیا ہے، جس میں وہ اپنی پراعتماد شخصیت خوب دکھا رہی ہیں۔ ساتھ میں ایک دم کڑک کیپشن بھی دے ڈالی: The energy just shifted. Happy Scorpio Season۔ اب یہ تو سچ ہے، جب سکارپیو سیزن آتا ہے تو انرجی شفٹ ہو ہی جاتی ہے۔
یہ ویڈیو منال کی سالگرہ کے مہینے کی عکاسی کر رہی تھی، جو وہ اپنی جڑواں بہن، اداکارہ ایمن خان کے ساتھ مناتی ہیں۔ یار، یہ دونوں بہنیں مطلب ایک ساتھ کمال کرتی ہیں! منال اور ایمن خان پاکستان کی ان جانی مانی سلیبریٹی بہنوں میں سے ہیں جنہوں نے کم عمری میں اداکاری کا آغاز کیا۔
یاد ہے ایمن کے "عشق تماشا" اور "باندی" کے کمال کے کردار؟ اور منال کی "جلن" اور "نند" کی پرفارمنسز نے توجہ حاصل کی۔ صرف ڈراموں تک ہی نہیں، یہ بہنیں اپنا ایک کامیاب کپڑوں کا برانڈ بھی چلا رہی ہیں۔ مطلب، ملٹی ٹیلنٹڈ!
ایمن نے تو اداکار منیب بٹ سے شادی کی ہے اور ان کی ماشاء اللہ تین بیٹیاں ہیں۔ ادھر منال نے احسن محسن اکرام سے شادی کی ہے اور ان کا ایک پیارا سا بیٹا محمد حسن ہے۔ یہ دونوں بہنیں اپنی فیملی لائف اور اپنا آپس کا پیار سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں، اور ۔ اب سچ بتاؤ، کیا آپ بھی ان کی سکارپیو وائبز سے متاثر ہوئے یا نہیں؟