علی جی واپس آ گئے، مگر صرف دو دن کے لیے، اور ساتھ میں تنازع بھی!
برطانیہ کے کامیڈین ساشا بیرن کوہن کا مشہور کردار علی جی 20 سال کے لمبے وقفے کے بعد بڑے پردے پر واپس آ گیا ہے! مگر اس کی نئی فلم، "علی جی: ہو اِز آئی؟"، ملک بھر کے سینما گھروں میں جمعے اور ہفتے کو صرف دو دن کے لیے دکھائی جانی تھی۔
ڈیلی میل کے مطابق یہ فلم گزشتہ ایک سال کے دوران مکمل رازداری میں بنائی گئی۔ یہ ایک mockumentary ہے جو علی جی کی زندگی کو دکھاتی ہے جب سے "دنیا جہنم بن گئی"، اور اس کے ساتھ اس کی حاملہ گرل فرینڈ بھی ہے، جس کا کردار اداکارہ مورگانا رابنسن نے نبھایا ہے۔
لیکن اس واپسی کے ساتھ ہی فلم تنازعات کا شکار ہو گئی ہے۔ ٹریلر ریلیز ہونے کے اگلے ہی دن، ایک برطانوی میڈیا مانیٹرنگ پلیٹ فارم، نیوز کورڈ نے ایک مہم شروع کی جس میں دنیا بھر کے سینما گھروں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ یہ فلم نہ دکھائیں۔ اس مہم میں علی جی کے کردار پر ماضی کی تنقید کا حوالہ بھی دیا گیا، جس میں 2000 میں سیاہ فام کامیڈینز کے تبصرے شامل ہیں جنہوں نے علی جی کو "نسل پرستی کے لیے ایک جواز" کہا تھا۔ مشہور لکھاری جینٹ ونٹرسن نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ یہ کردار نسلی minstrel shows سے کیسے مختلف ہے۔
سونی پکچرز یوکے کا فلم کا سلوگن، "وہ واپس آ گیا ہے۔ ہم ذمہ دار نہیں،" نے اس تنازع کو مزید ہوا دی۔ یہ فلم ساشا بیرن کوہن کی ہدایت کاری کی پہلی کوشش بھی ہے۔
سو، علی جی کی واپسی پر جشن منائیں یا پرانے زخم پھر تازہ کریں؟ یہ تو فلم بینوں کا فیصلہ ہے!