Ducky Bhai نے Fortuner چھوڑ کر Jetour T2 iDM کیوں اپنا لی؟
پاکستان کی آٹوموٹو مارکیٹ میں Jetour T2 iDM (PHEV) اپنی سڑکوں پر موجودگی، مضبوط شکل اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی دھوم مچا رہی ہے۔ لیکن کیا یہ گاڑی واقعی اس تعریف کے قابل ہے، خاص طور پر جب بات ایک مستحکم اور لیجنڈ گاڑی جیسے Toyota Fortuner Legender کو بدلنے کی ہو؟
اس بارے میں بات کرنے کے لیے ایک ایکسکلوسیو اونر ریویو میں سنیل منج نے مشہور کنٹینٹ کریٹر سعد الرحمان، جو Ducky Bhai کے نام سے جانے جاتے ہیں، کے ساتھ ان کی بالکل نئی Jetour T2 iDM کے بارے میں گپ شپ کی۔ سعد نے، جو اسے اپنی روزمرہ کی پرائمری گاڑی کے طور پر چلا رہے ہیں، بتایا کہ یہ باکس نما SUV سڑک پر انہیں 'مین کریکٹر' جیسا احساس کیوں دیتی ہے، کہاں یہ چمکتی ہے، اور یہ ان کی پچھلی گاڑیوں سے کیسے مختلف ہے۔
Fortuner سے Jetour T2 تک کا سفر
Ducky Bhai نے ساڑھے تین سال اور تقریباً اسّی ہزار کلومیٹر تک اپنی Toyota Fortuner Legender چلائی۔ سب جانتے ہیں کہ Fortuner ایک بہترین آف روڈ مشین ہے، لیکن سعد کے مطابق، روزمرہ کی شہری ڈرائیونگ کے لیے اس میں وہ آرام اور آسانی نہیں تھی جو انہیں چاہیے تھی۔
سعد الرحمان نے خود کہا: Fortuner ایک بہترین آف روڈ مشین ہے، لیکن یہ روزمرہ استعمال کے لیے عملی گاڑی نہیں ہے۔ سٹیرنگ وہیل موڑنے کے لیے آپ کو تقریباً آدھے بائسپس کی ضرورت ہوتی ہے! Jetour T2 اس کے بالکل برعکس ہے؛ یہ مکھن کی طرح چلتی ہے۔
جب وہ ایک آرام دہ روزمرہ کی گاڑی کی تلاش میں تھے جس کی سڑک پر شاندار موجودگی ہو، تو سعد کو Jetour T2 بین الاقوامی سوشل میڈیا ایڈز اور ایک ابتدائی فرسٹ لُک ریویو کے ذریعے ملی۔ اگرچہ یہ فرنٹ وہیل ڈرائیو (2WD) پلگ اِن ہائبرڈ SUV ہے، نہ کہ ایک وقف شدہ لیڈر-فریم 4x4، سعد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شہری نقل و حرکت اور نوّے فیصد روزمرہ کی شہر کی ڈرائیونگ کے لیے، اس کا آرام اور کارکردگی روایتی آف روڈنگ صلاحیتوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔
Jetour T2: کیا کمال ہے اس گاڑی میں؟
سعد نے پانچ اہم وجوہات بتائی ہیں کہ Jetour T2 ایک سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے کے پرائس بریکٹ میں کیوں نمایاں ہے۔ سب سے پہلے، اس کی 'مین کریکٹر' روڈ پرزینس، جو معیاری کراس اوور SUVs کے درمیان اپنی بولڈ، باکس نما ڈیزائن سے فوری توجہ حاصل کرتی ہے۔ دوسرا، اس کی بے مثال اور ہموار ہینڈلنگ؛ اپنی باکس نما، ٹرک جیسی شکل کے باوجود، یہ ہلکی اور آسانی سے چلتی ہے، اتنی آسان کہ ان کی والدہ بھی Fortuner کے بجائے اسے چلانا پسند کرتی ہیں۔
تیسرا اہم نکتہ اس کا ہموار انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی سسٹم ہے۔ اس کی سکرین کا انٹرفیس انتہائی تیز ہے، جو بغیر کسی وقفے یا ڈراپس کے فوری طور پر Apple CarPlay سے جڑ جاتا ہے۔ چوتھا، پچھلی سیٹ پر کافی لیگ روم اور عملی بوٹ سپیس ہے۔ پیچھے بیٹھے مسافروں کے لیے وسیع جگہ ملتی ہے، اور ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا بوٹ جس میں کپ ہولڈرز اور پاور ساکٹس ہیں جو باہر بیٹھ کر گپ شپ کرنے والوں کے لیے بہترین ہیں۔ اور پانچواں، اس کی جدید کیبن استھیٹک؛ ہائی اینڈ فٹ اور فنش کے ساتھ کسٹمائز ایبل ایمبیئنٹ لائٹنگ جو رات کے وقت لاجواب لگتی ہے۔
ڈرائیونگ کا مزہ اور آرام
Jetour T2 iDM تقریباً 90 کلومیٹر کی خالص الیکٹرک رینج پیش کرتی ہے، جس سے روزمرہ کی شہر کی ڈرائیونگ باقاعدہ چارجنگ کے ساتھ تقریباً پیٹرول فری ہو جاتی ہے۔ 'ایکو موڈ' ہموار، ذمہ دار اور اقتصادی پاور فراہم کرتا ہے، جبکہ 'سپورٹ موڈ' رنگ روڈ پر ہائی وے پر تیز رفتار کے لیے اضافی طاقت دیتا ہے۔
کابن کی خاموشی اور شیشے کا معیار بھی لاجواب ہے۔ ڈرائیو کے دوران ذکر کیے گئے سب سے متاثر کن آرام دہ عوامل میں سے ایک ڈبل گلیزڈ گلاس ہے۔ صوتی انسولیشن بیرونی ٹریفک کے شور کو مکمل طور پر الگ رکھتی ہے، جس سے کیبن کو ایک پرسکون، لگژری کار کا احساس ملتا ہے۔
Fortuner سے آنے کے بعد، سعد کو نشستیں حیرت انگیز طور پر آرام دہ اور کافی لیگ روم والی لگیں۔ نشستوں میں وینٹیلیشن اور میموری فنکشنز بھی ہیں، حالانکہ ان میں ہیٹنگ کی کمی ہے (جسے سعد کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ ویسے بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں)۔ فیوچرسٹک، UFO طرز کا فلیٹ باٹم سٹیرنگ وہیل اور کرسٹل گیئر شفٹر کاک پٹ میں ایک پریمیم ٹچ کا اضافہ کرتے ہیں۔
چھوٹی موٹی چیزیں اور دیکھ بھال کا نسخہ
کوئی بھی کار بہترین نہیں ہوتی، اور سعد نے کچھ چھوٹی موٹی تنقیدیں اور ذاتی ایڈجسٹمنٹ بھی شیئر کی ہیں۔ آڈیو والیوم کا مسئلہ: اگرچہ بلٹ اِن سونی سپیکرز صاف آڈیو فراہم کرتے ہیں، سعد کو فیکٹری کا زیادہ سے زیادہ والیوم قدرے کم لگا۔ Spotify کی ایکویلائزر سیٹنگز میں ایک چھوٹی سی تبدیلی نے ان کے لیے آؤٹ پٹ لیول کو حل کر دیا۔
ADAS وارننگز: کئی جدید ریڈار سے لیس گاڑیوں کی طرح، Lane Keep Assist اور ADAS وارننگز پاکستانی سڑکوں پر زیادہ 'باتونی' ہو سکتی ہیں۔ سعد پارکنگ کے لیے 360 ڈگری کیمرہ آن رکھتے ہوئے ایکٹیو سٹیرنگ مداخلتوں کو بند رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ڈومینیٹر باڈی کٹ اور لوازمات: Jetour ایک جارحانہ 'ڈومینیٹر' کٹ پیش کرتی ہے۔ اگرچہ سعد نے مکمل بیس لاکھ روپے کے پیکج کو چھوڑ دیا، لیکن وہ چھت کی LED لائٹس، سائیڈ سٹوریج بکس اور پچھلی سیڑھی جیسے منتخب لوازمات انسٹال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
پہلی بار کسی چینی برانڈ پر سوئچ کرنے سے وارنٹی اور پارٹس کی دستیابی کے حوالے سے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ سعد پراعتماد ہیں، اور کار کی دیکھ بھال کے بارے میں اپنا سیدھا سادہ نقطہ نظر شیئر کرتے ہیں: میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی گاڑی کی صحیح دیکھ بھال کرتے ہیں، یعنی وقت پر آئل اور فلٹر تبدیل کرتے ہیں، تو یہ آپ کی اچھی خدمت کرے گی۔ چاہے وہ Honda ہو، Toyota ہو، یا کوئی چینی برانڈ، گاڑی کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے مسائل پیدا ہوں گے۔ باقاعدہ دیکھ بھال ہی کلید ہے۔
سنیل کا ایکسپرٹ ٹپ: انشورنس نہ بھولیں! جدید پلگ اِن ہائبرڈز اور فیچر سے بھرپور SUVs کے ساتھ، سپیئر پارٹس، خاص طور پر ہائی وولٹیج بیٹریاں اور پیچیدہ الیکٹرانکس، جیب سے تبدیل کرنے میں مہنگے ہو سکتے ہیں۔ ایک پرو ٹپ: اپنی نئی گاڑی کا ہمیشہ انشورنس کروائیں! یقینی بنائیں کہ آپ کی انشورنس پالیسی میں برقی اجزاء اور ہائبرڈ بیٹری سسٹم کو واضح طور پر کور کیا گیا ہے، کیونکہ کچھ بنیادی پالیسیاں ہائی ویلیو ہائبرڈ الیکٹرانکس کو خارج کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔
تو بھائیو اور بہنو، اس کی موجودہ قیمت پر، Jetour T2 iDM روڈ پرزینس، لگژری کیبن فیچرز، سرگوشی جیسی پرسکون ڈبل گلیزڈ ریفائنمنٹ اور روزانہ الیکٹرک فیول کی بچت کا ایک لاجواب پیکج پیش کرتی ہے۔ ان خریداروں کے لیے جو سخت لیڈر-فریم SUVs سے ہٹ کر ایک آرام دہ، سر پھیر دینے والی روزمرہ کی گاڑی کی تلاش میں ہیں، Jetour T2 آسانی سے خریداری کی لسٹ میں سب سے اوپر جگہ بنا لیتی ہے۔ کیا آپ بھی اپنی پرانی گاڑی کو اس 'مکھن جیسی' سواری کے لیے بدلنے کا سوچ رہے ہیں؟