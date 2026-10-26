سعیدہ امتیاز کا لنجری فوٹوشوٹ: سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا!
فلموں "وجود" اور "قلفی" سے پہچانی جانے والی اداکارہ سعیدہ امتیاز نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام پر ایک ایسا فوٹوشوٹ شیئر کیا ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ ان کی تصاویر میں وہ گہرے نیلے رنگ کی لنجری، گلابی چپلوں اور ایک "باربی پرسن" کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، اور سچ کہیں تو یہ سب ایک ساتھ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔
یاد رہے، سعیدہ وہ ہی ہیں جنہوں نے رئیلٹی شو "تماشا 1" میں اپنی شائستہ شخصیت سے کافی مقبولیت حاصل کی تھی۔ ان کا کیریئر کئی فیچر فلموں پر مشتمل ہے، جہاں انہوں نے دانش تیمور اور شہروز سبزواری جیسے مقبول اداکاروں کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ اب یہ نیا انداز دیکھ کر ان کے فالوورز کا سر چکرا گیا ہے! سعیدہ زیادہ تر اپنے خاندان کے ساتھ بیرون ملک رہتی ہیں لیکن فلموں کی شوٹنگ کے لیے پاکستان آتی جاتی رہتی ہیں۔ ان کی آخری فلم "قلفی" کو بھی کافی پسند کیا گیا تھا۔ ویسے بھی، وہ اپنے منفرد اور جرات مندانہ فیشن چوائسز کی وجہ سے پہلے بھی خبروں میں رہ چکی ہیں۔
اس فوٹوشوٹ کی تصاویر کے ساتھ سعیدہ نے لکھا، The freedom of walking out in your Nightie is a bliss. Late night vibes. بس پھر کیا تھا، کمنٹس سیکشن میں تو جیسے جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کوئی انہیں "بے شرم" کہہ رہا تھا اور کوئی تماشا 1 میں ان کے مختلف تاثر پر مایوسی کا اظہار کر رہا تھا۔ یعنی کچھ لوگوں کو یہ تبدیلی ہضم نہیں ہو پائی۔
دوسری طرف، مداحوں کی ایک بڑی تعداد ان کے اس جرات مندانہ اقدام کی تعریف کر رہی ہے اور ان کی آزادیِ اظہار کی حمایت میں کمنٹ کر رہی ہے۔
یہ سارا ہنگامہ صرف سعیدہ کے لباس کا نہیں، بلکہ پاکستانی معاشرے میں خواتین کی خود مختاری اور عوامی تشخص کے بارے میں ایک وسیع بحث کی عکاسی کرتا ہے۔ گلوبلائزیشن اور سوشل میڈیا کے اس دور میں، پاکستانی سلیبرٹیز اکثر ثقافتی اقدار اور آزادیِ اظہار کے بدلتے رویوں پر ہونے والی بحث کا مرکز بن جاتی ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ ایسی بحثیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟