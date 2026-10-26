حریم فاروق کی باڈی شیمرز کو کرارا جواب: "میں ہر صبح اپنے جسم کا شکریہ ادا کرتی ہوں!"
حریم فاروق نے حال ہی میں اپنے مداحوں کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کی ہے جو شاید ہر کسی کو اپنانی چاہیے۔ پاکستانی اداکارہ اور پروڈیوسر نے بتایا ہے کہ وہ ہر صبح اٹھ کر اپنے جسم کا شکریہ ادا کرتی ہیں، کیونکہ یہی جسم تو ہے جو انہیں روزمرہ کی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔
یہ خالی بات نہیں! حریم کا کہنا ہے کہ یہ ان کے روزانہ کا معمول بن چکا ہے، جہاں وہ اپنے بازوؤں، ٹانگوں اور پورے جسم کا شکر ادا کرتی ہیں کہ یہ انہیں زندگی بھر ساتھ لے کر چلتے ہیں اور حرکت میں رکھتے ہیں۔ ہے نا یہ ایک بہترین پوزیٹو وائب؟
ویسے بھی، حریم نے ہمیشہ اپنی ظاہری شکل کو قبول کرنے کی بات کی ہے۔ ان کا واضح موقف ہے کہ جسم پر ہونے والی تنقید کو وہ اپنے بارے میں اپنی رائے طے کرنے نہیں دیتیں۔ اور کیوں دیں؟ ہمارا جسم ہماری مرضی!
یاد ہے فلم "مینگو جٹ" کی پروموشن کے دوران سوشل میڈیا پر ان کے پہناوے پر کافی باتیں بنی تھیں؟ شارٹ کرتی اور پٹیالہ شلوار کے کمبینیشن کو لے کر کئی لوگوں نے تبصرے کیے تھے۔ لیکن حریم نے اس تنقید کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔
انہوں نے خود کو قبول کرنے اور اپنے جسم کی قدر کرنے پر زور دیا ہے۔ باہر والوں کی رائے کو اپنی ذات سے تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ تو ہوئی نا اصل سیلف لو!
ان کے اس معمول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ جسمانی شکل و صورت سے بڑھ کر جسم کی صلاحیتوں اور اس کی حمایت کو کتنی اہمیت دیتی ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ اگر ہم سب بھی ہر صبح اپنے جسم کو 'تھینکیو' کہیں تو کیسا ہو گا؟ موڈ ہی سیٹ ہو جائے گا!