اسماء عباس کا برانڈ Obsession پر دھماکا: جرابوں کو بھی لوگو چاہیے
پاکستان کی معروف، تجربہ کار اداکارہ، اور بھئی، بشریٰ انصاری کی بہن اور زارا نور عباس کی امی، اسماء عباس آج کل کے نوجوانوں میں ڈیزائنر لیبلز کے بڑھتے ہوئے جنون پر کافی 'سیریس' تشویش میں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں اپنی 'دل کی بات' کھل کر کہہ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کیا سین چل رہا ہے کہ ہر چیز برانڈڈ ہونی چاہیے؟ ان کے مطابق، برانڈ کے ناموں پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ سادہ سی خریداری بھی بلاوجہ کا 'تکلف' اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔
ہائے اللہ، یار اب خود ہی دیکھ لو، کوئی ہینڈ بیگ ہو، والٹ ہو یا فون کیس، لوگ انہیں صرف چیز نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا 'شجرہ نسب' (برانڈ نام) جاننا ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسے اگر برانڈ کا نام نہیں بتایا تو وہ چیز بیکار ہے! اسماء عباس نے تو یہاں تک کمال کے مذاق میں کہہ دیا کہ بھئی، اب تو جرابوں کو بھی اپنی 'تشان' اور 'ورث' ثابت کرنے کے لیے Visible Logos چاہیے ہوتے ہیں۔
اب ہماری اسماء جی کی اپنی 'شاپنگ فلاسفی' سنیں تو بالکل الٹ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں تو آج بھی 'اتوار بازار' یا جو روایتی بازار ہوتے ہیں، وہاں سے چیزیں خریدنے میں کوئی 'تکلف' نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے! سچ میں، ایک لیجنڈ ہی اتنی 'ڈاؤن ٹو ارتھ' بات کر سکتا ہے۔ یہ تو 'سادگی میں برکت' کا زندہ ثبوت ہے۔
اسماء عباس نے اپنی بچوں کی پرورش کا بھی ذکر کیا اور اس کا کریڈٹ خود کو دیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، جن میں اب سب کے فیورٹ اداکارہ زارا نور عباس اور احمد عباس بھی شامل ہیں، اس 'برانڈ وائرس' سے دور رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں نے لنڈے بازار سے کپڑے خریدے ہیں اور آج بھی چیزوں کا انتخاب صرف اپنی پسند کی بنیاد پر کرتے ہیں، نہ کہ اس پر کہ وہ فلاں مہنگے سٹور سے آئی ہے یا نہیں۔ یہ ہوتی ہے اصلیت! یہ ہوتی ہے 'ریل ٹاک'!
تو سیدھی بات اور 'نوبکواس' یہ ہے کہ برانڈز کا شوق اپنی جگہ، تھوڑا بہت 'چسکہ' ٹھیک ہے، لیکن جب یہ شوق آپ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی 'کانپلیکیٹ' کرنے لگے، یا آپ کی پہچان برانڈ سے بننے لگے تو بھئی 'باس کرو' یہ سب! اصلی سٹائل تو وہ ہے جو آپ کو خود پسند آئے، نہ کہ وہ جو لوگوں کو 'Show off' کیا جائے۔ سادگی میں بھی ایک اپنا ہی 'تشان' اور 'سکون' ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہو، برانڈ کے پیچھے 'پاگل' ہونا چاہیے یا اپنی پسند اور آرام کو 'پریفر' کرنا چاہیے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کا 'برانڈ سین' کیا ہے!