شرمین عبید چنائے کا "پٹاخہ پِکچرز": پاکستانی خواتین فلم سازوں کو پہلا بریک دینے کا مشن!
پیر کی دوپہر، آسکر ونر فلم ساز شرمین عبید چنائے فخر سے چمک رہی تھیں۔ اسی روز شام کو ان کے "پٹاخہ پِکچرز" فیلوشپ کے تازہ ترین سیشن کا اختتام ہونا تھا اور اس کے پانچ سال مکمل ہونے کا موقع منایا جانا تھا۔ شرمین نے یہ اقدام نوجوان خاتون فلم سازوں کو بااختیار بنانے کے لیے شروع کیا تھا۔
Context:
دو مرتبہ اکیڈمی ایوارڈ جیتنے والی شرمین عبید چنائے ہیں۔ ان کا یہ اقدام، پٹاخہ پِکچرز، خاص طور پر ان خواتین کے لیے شروع کیا گیا تھا جو کہانی سنانا چاہتی ہیں لیکن انہیں صحیح مواقع نہیں مل پاتے۔
یہ سب شروع کیسے ہوا؟
ہم نے شرمین سے پوچھا کہ آخر یہ "پٹاخہ پِکچرز" کا آئیڈیا ان کے ذہن میں کیسے آیا؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا سادہ سا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی خواتین کے پاس جو کہانیاں ہیں، انہیں پردے پر لانے کا ایک موقع ملے۔
شرمین نے اپنا وقت یاد کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ ایک نوجوان فلم ساز تھیں، تو انہیں پاکستان سے باہر مواقع مل گئے تھے۔ انہیں فنڈنگ اور مینٹورشپ دستیاب تھی۔ اس وقت کی بہت سی خواتین بھی فلمیں بنانا چاہتی تھیں لیکن انہیں وہ سہولیات میسر نہیں تھیں جو انہیں ملیں اور یہی فرق تھا جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ اس تفاوت کو ختم کرنا چاہتی تھیں اور نئی نسل کی خواتین کو وہ مواقع فراہم کرنا چاہتی تھیں جو انہیں ایک وقت میں ملے تھے۔ پٹاخہ پِکچرز اسی مقصد کے ساتھ وجود میں آیا تاکہ یہ خلا پر کیا جا سکے۔
ایک زمانے تک، پاکستان میں فلم سازی کے لیے کوئی خاص فنڈز موجود نہیں تھے۔ اگر کسی نوجوان فلم ساز کے پاس کوئی زبردست آئیڈیا ہوتا، تو اسے پہلی فلم بنانے کے لیے فنڈز کہاں سے ملتے؟ شرمین نے کہا، "اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے اور آپ اپنی پہلی فلم بنانا چاہتے ہیں، تو کون آپ کو اس کے لیے فنڈنگ دے گا؟" وہ اسے فلم سازی کے ماحول میں ایک چھوٹا سا حصہ سمجھتی ہیں، مگر اہم۔
"پٹاخہ پِکچرز" کا معیار اور سپورٹ
ہم نے آسکر ونر شرمین سے یہ بھی پوچھا کہ اس پروگرام میں سلیکٹ ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایسی نوجوان خواتین کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی کہانی ہو اور وہ اسے سنانے کا پختہ ارادہ رکھتی ہوں۔ پروفیشنل فلم ساز ہونا ضروری نہیں، کیونکہ انہیں تو سکھانے اور گائیڈ کرنے کے لیے تجربہ کار مینٹورز موجود ہوتے ہیں۔ بس انہیں اپنی کہانی سے جنون کی حد تک لگاؤ ہونا چاہیے اور اسے بیان کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہی تو سب سے اہم بات ہے، کہانی کا دل سے نکلنا!
ان مینٹورز کی بات کریں تو، شرمین نے بتایا کہ یہ دنیا بھر سے آئے ہوئے ماہرین کی ایک "گھومتی ہوئی کاسٹ" ہوتی ہے۔ ان میں پٹاخہ پِکچرز کے کچھ سابق فیلو بھی شامل ہوتے ہیں، جو کہ خود ایک کامیابی کی نشانی ہے۔ یہ سب فیلوشپ کے تین سے چھ ماہ کے دوران ہر قدم پر حصہ لینے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک طرح سے، یہ ایک ایسا خاندان ہے جو نئے آنے والوں کو گائیڈ کرتا ہے۔
پروگرام کے پچھلے بیچز میں، نسلی تنوع دیکھ کر ہم نے شرمین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق جغرافیائی اور معاشی تنوع جان بوجھ کر رکھا جاتا ہے تاکہ ایسی خواتین کو موقع ملے جنہیں پہلے نہیں ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں پلی بڑھی لڑکی اور شمشال میں پلی بڑھی لڑکی کو ایک ہی پیمانے پر نہیں پرکھا جا سکتا۔
پانچ سال کی کامیابیاں اور آگے کا سفر
شرمین کو سب سے زیادہ فخر اس بات پر ہے کہ نوجوان خواتین کو اپنی کہانیاں سنانے کا اعتماد مل رہا ہے اور وہ ایسی جگہوں سے آ رہی ہیں جہاں سے فلم ساز ابھرنے کی توقع نہیں ہوتی۔
پانچ سال کے اس سفر میں پٹاخہ پِکچرز نے کیا کمال کیا ہے، اس کے لیے شرمین نے کچھ نمبرز بتائے۔ انہوں نے 75 سے زیادہ فلم سازوں کو فنڈنگ فراہم کی ہے، ان کی فلمیں دنیا بھر کے 100 سے زیادہ فیسٹیولز میں دکھائی گئی ہیں اور انہوں نے 22 سے زیادہ ایوارڈز بھی جیتے ہیں۔ اتنے کم وقت میں یہ اعداد و شمار کسی معجزے سے کم نہیں۔
شرمین کی خواہش ہے کہ وہ ہر سال 50 فلم سازوں کو فنڈ کر سکیں، لیکن انہیں افسوس ہے کہ فنڈز محدود ہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہی تھیں کہ یہ پروگرام اتنا آگے بڑھ پائے گا، حالانکہ زیادہ تر فنڈز ان کے اپنے پروڈکشن ہاؤس، ایس او سی پِکچرز، سے آتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ اس مشن کو کس قدر لگن اور ذاتی وسائل سے چلا رہی ہیں۔
تازہ ترین بیچ کی بات کریں تو، جس کی اختتامی تقریب اسی روز بعد میں ہونی تھی، اس سال چار فلمیں ہیں۔ ایک فلم دور دراز شمشال وادی میں بچوں کو جنم دینے میں مدد کرنے والی دائی کے بارے میں ہے، اور دوسری ایک "بہادر خاتون" کے بارے میں ہے جو مردوں کے غلبے والے کھیل، ٹینٹ پیگنگ، میں مقابلہ کرتی ہے۔ سوچیں، کتنی متنوع کہانیاں سامنے آ رہی ہیں!
شرمین عبید چنائے کے اگلے پانچ سال کے لیے بھی بڑے منصوبے ہیں۔ وہ کراچی میں "پٹاخہ پِکچرز" کے تحت ایک "پٹاخہ ہاؤس" قائم کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں فلم ساز آ سکیں گے، مل جل سکیں گے، فلمیں دیکھ سکیں گے، فنڈنگ حاصل کر سکیں گے اور مینٹور شپ بھی انہیں وہیں مل سکے گی۔
لیکن یہ تو صرف اگلے پانچ سال کی بات ہے۔ وہ اس کے بعد بھی اس کے اثرات جاری رکھنے کی امید رکھتی ہیں۔ شرمین کا کہنا ہے کہ "پٹاخہ پِکچرز" ان کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ وہ امید کرتی ہیں کہ جن فلم سازوں کو وہ آج گائیڈ کر رہی ہیں، وہ پاکستان کی کہانیاں سناتی رہیں گی، میرے جانے کے بعد بھی، اور ہمارے قدموں کے نشان مٹنے کے بعد بھی۔