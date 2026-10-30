کومل عزیز خان کا شوبز کو 'پکا پکا الوداع' – مگر یہ فیصلہ 5 سال پرانا ہے!
پاکستانی ایکٹرس کومل عزیز خان، نے اب آفیشلی انڈسٹری سے پکی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن اصل بم تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ پانچ سال پہلے ہی کر لیا تھا، اور اب جا کر اپنے فینز کو بتایا ہے۔ ان کا آخری ڈراما 'مہلت' 2021 میں نشر ہوا تھا۔
'5 سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا!' - یہ کیا سین ہے؟
کومل نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ایموشنل پوسٹ میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ ان کا شوبز سے تعلق پانچ سال پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ لکھتی ہیں، "آج، میں باضابطہ طور پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے اپنی مستقل علیحدگی کا اعلان کرتی ہوں جو کہ 5 سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔" ان کے بقول، وہ ایک عرصے سے یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی تھیں لیکن چپ رہی تھیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایکٹر پانچ سال تک اپنے فینز سے یہ بات چھپائے؟
کومل کا کہنا ہے کہ وہ غیرضروری توجہ سے بچنا چاہتی تھیں اور ساتھ ہی یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ کیا وہ واقعی اس انڈسٹری سے دور رہ سکتی ہیں جو کبھی ان کی لائف کا ایک بڑا حصہ تھی۔ ایک بزنس سیٹ کرنا اور فنانشیل انڈیپینڈنس حاصل کرنا بھی ان کی ترجیحات میں شامل تھا۔ ان کا ڈراما 'مہلت' 2021 میں آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے امید کی تھی کہ انہیں دوبارہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ کوئی عارضی بریک نہیں تھا، بلکہ کومل کا ماننا ہے کہ شوبز میں ان کا سفر مکمل ہو چکا ہے۔
صرف پیسوں کی بات نہیں، سکون بھی چاہیے!
ظاہر ہے، ہر ستارہ صرف چمک دمک کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ کومل نے بتایا کہ پچھلے پانچ سال ان کی ذات کے لیے بڑے اہم تھے۔ یہ وقت انہوں نے اپنی ذات کو سمجھنے، 'ہیئرنگ' (healing) اور 'سیلف لو' (self-love) پر فوکس کیا۔ انہوں نے صرف کیمرے کے سامنے کام کرنے کی بجائے، ایک مختلف فیوچر بنانے پر اپنی انرجی لگائی۔ ان کا فیصلہ زندگی میں ترجیحات کی تبدیلی کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی کیمرے کے سامنے کام کرنے سے ہٹ کر انڈسٹری سے باہر ایک کیریئر بنانا۔
وہ تو یہ تک کہتی ہیں، "کبھی کبھی آپ کو ہر وہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے جو آپ نے کبھی جانی ہو، تاکہ وہ سکون مل سکے جس کی آپ کی روح کو تلاش تھی۔" یہ صرف کیریئر کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا ذاتی سفر تھا جو انہیں اپنی ذات سے جوڑ گیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سٹار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی پوری زندگی کیمرے کے سامنے رہنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے شوق دوسرے طریقوں سے پورے کرتے ہیں۔ کومل نے انڈسٹری پر کسی قسم کا الزام نہیں لگایا بلکہ اسے اپنا ذاتی انتخاب قرار دیا۔
شادی کب؟ اللہ میاں کی مرضی!
فینز کے ذہن میں جو سوال گھوم رہے تھے، ان میں ایک ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی تھا – خاص طور پر شادی۔ کومل نے اس بارے میں بھی کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے شادی کا 'چیپٹر' (chapter) شروع نہیں کیا۔ وہ یقین رکھتی ہیں کہ ہر چیز اسی وقت ہوگی جب اللہ نے ان کے لیے لکھا ہوگا۔ انہوں نے اپنے فالوورز سے اپنے اچھے نصیب اور بزنس میں برکت کے لیے دعا کی اپیل بھی کی۔ مطلب، ابھی فوکس بزنس پر ہے اور ان کی زندگی میں جو بھی آگے آئے گا، وہ اسے صبر اور ایمان کے ساتھ قبول کریں گی۔ کوئی منگنی یا شادی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ فی الحال، کومل اپنے بزنس اور ذاتی سفر پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اپنے مستقبل کو آنے والے لمحات کے لیے کھلا رکھا ہے۔
کومل نے جاتے جاتے اپنے فینز اور سپورٹرز کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے فینز کی محبت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گی اور اسی لیے وہ انہیں ایک 'کلوزر' (closure) دینا چاہتی تھیں۔ آخر میں انہوں نے رومان اردو میں وعدہ کیا کہ وہ اپنے فینز کی محبت کا دس گنا زیادہ لوٹائیں گی۔ یہ ایک سیدھا سادہ کیریئر اپڈیٹ نہیں تھا، بلکہ ایک جذباتی پیغام تھا جو ان کے اور ان کے فینز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا شوبز سفر شاید ختم ہو گیا ہو، لیکن فینز کے ساتھ ان کا کنیکشن ابھی بھی مضبوط ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا یا شوبز کو ایک اور ٹیلنٹڈ ایکٹرس کی کمی کھلے گی؟