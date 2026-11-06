جنھوی کپور کی برف میں شوٹ کی جھلکیاں، اور سردی سے 'سن' ہونے کا کیپشن
جنھوی کپور نے برف پوش پہاڑوں کے سامنے ہونے والے اپنے ایک شوٹ کی تصویریں شیئر کی ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ سردی نے انہیں کس حد تک سن کر دیا ہے۔
بدھ کے روز اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایک کے بعد ایک تصویریں پوسٹ کیں۔ یہ کسی ایسے پروجیکٹ کے شوٹ کی تصویریں ہیں جس کا نام انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اور نہ ہی جگہ بتائی۔ پس منظر میں برف سے ڈھکے پہاڑ ہیں، سبزہ بہت کم ہے اور برف مسلسل نظر آتی ہے — جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ بیرونی ہمالیہ کا ہے۔
کیپشن میں انہوں نے مداحوں سے مخاطب ہو کر لکھا کہ چاہیں تو انہیں جتنی زور سے چٹکی لگا لیں، فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سردی کی وجہ سے وہ اب بھی سن ہیں۔ مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ انہوں نے شوٹ کیا، اس سے وہ اندر سے گرمجوشی محسوس کر رہی ہیں۔ باہر برف اور اندر گرمجوشی — ایک ہی کیپشن میں دونوں موسم اکٹھے۔
اداکارہ حال ہی میں 'پیدی' میں نظر آ چکی ہیں۔
اسی سال ہالووین پر انہوں نے اپنی مرحومہ والدہ سری دیوی کے 1986 کی فلم 'ناگنا' کے مشہور لُک کو دوبارہ زندہ کیا۔ جنھوی وہاں سری دیوی کے روپ میں نظر آئیں، اور اوری نے مرحوم رشی کپور کا کردار ادا کیا۔ پوسٹر سے لے کر شوٹ کی تصویروں تک، پرانی یادیں دہرائی گئیں۔
کیپشن میں انہوں نے کہا کہ ہالووین کبھی خوفزدہ کرنے، کبھی ہنسانے اور کبھی کسی کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ بہن خوشی کپور نے کمنٹس میں لکھا کہ انہوں نے یہ ہالووین جیت لیا۔
برف میں شوٹ اور ہالووین کی وہ تصویریں — دونوں ایک ہی انسٹا فید پر، مگر موڈ بالکل اُلٹا۔ سوال صرف یہ ہے کہ اگلی پوسٹ میں پہاڑوں کے ساتھ ساتھ وہ پروجیکٹ کا نام بھی بتائیں گی، یا مقام کی طرح یہ بھی خفیہ رہے گا؟