ہینا بیات کا سوال: کیا ڈھانپنا خواتین کو محفوظ بناتا ہے؟
اداکارہ ہینا بیات نے خواتین کی حفاظت اور گلیوں میں چھیڑ چھاڑ کے معاملے پر ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ ایک گفتگو میں انہوں نے ایسے سماجی تجربے کا ذکر کیا جس میں یہ دیکھا گیا کہ جب خواتین کے کپڑے زیادہ ڈھکے ہوئے ہوتے جاتے ہیں تو لوگوں کا رویہ کیسے بدلتا ہے۔
تجربے میں دو نوجوان خواتین کو ایک مصروف بازار میں بھیجا گیا۔ پہلے دور میں دونوں نے عام کپڑے پہنے ہوئے تھے، جینز کے ساتھ ایک ٹیونک اور روایتی شلوار قمیض۔ کچھ مردوں نے ان کی طرف دیکھا، مگر اس بار کسی کو براہ راست چھیڑ چھاڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
تقریباً 30 منٹ بعد وہی خواتین دوپٹے لے کر واپس آئیں۔ اس بار ماحول زیادہ بے آرام کرنے والا تھا۔ جان بوجھ کر کندھا مارنا، اور ایک نامناسب جملہ بھی سنا گیا۔
آخری دور میں ایک خاتون نے نقاب پہنا اور دوسری نے حجاب۔ اس بار بھی چھیڑ چھاڑ اور بے ادبی کا سامنا کرنا پڑا۔
ان مشاہدات پر بات کرتے ہوئے ہینا بیات نے اس مفروضے پر سوال اٹھایا کہ ڈھانپ لینا خواتین کو خود بخود محفوظ بنا دیتا ہے۔ ان کے مطابق کچھ چھیڑنے والے جان بوجھ کر ایسی خواتین کو نشانہ بناتے ہیں جن کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پراعتماد اور اپنے دفاع کے لیے تیار نظر آنے والی خواتین سے بعض لوگ باز آ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کسی خاتون کے سنجیدہ اور کم گو انداز کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ خاموش رہے گی۔
ہینا بیات کی اس بات نے ایک ضروری طرف توجہ دلائی: خواتین کی حفاظت کے لیے سوچ بدلنی ہوگی، اور یہ نظریہ چھوڑنا ہوگا کہ لباس طے کرتا ہے کہ کسی خاتون کو عزت ملے گی یا نہیں۔
اور سوال یہ ہے: جب ڈھانپنے سے حفاظت بڑھنے کے بجائے خطرہ بڑھتا نظر آئے، تو پھر نصیحت سنانے والوں کے پاس کیا بچتا ہے؟