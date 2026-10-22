مریم نفیس کا اپنی ساس کے لیے دل کو چھو لینے والا خراج تحسین
معروف پاکستانی ٹیلی ویژن اداکارہ مریم نفیس نے اپنی مرحوم ساس کی یاد میں سوشل میڈیا پر ایک دل چیر دینے والا خراج تحسین پیش کیا ہے۔ 'دیارِ دل' اور 'کچھ نہ کہو' جیسے ڈراموں سے شہرت حاصل کرنے والی مریم نے اپنی ساس کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ گزارے گئے لمحوں اور یادوں کو الفاظ میں پرو کر اپنے دل کی گہرائیوں کا اظہار کیا۔
یہ پوسٹ ان کی گہری محبت، ساس کے لیے شکرگزاری اور ان کے بچھڑ جانے کے دکھ کی عکاسی کرتی ہے۔ مریم نے ایک ایسی خاتون کو یاد کیا جنہوں نے انہیں بیٹی کی طرح محبت اور اپنائیت دی، اور ان دونوں کے درمیان کے خاص رشتے کو اجاگر کیا۔
ایک ساس، ایک ماں جیسی
مریم نفیس نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ساس کے ساتھ خوبصورت لمحات کی تصاویر کا ایک کیروسیل شیئر کیا ہے۔ یہ تصاویر 16 اکتوبر 2026 کو انتقال کر جانے والی ان کی ساس کے ساتھ گزارے گئے حسین پلوں کی یاد دلاتی ہیں۔ ان یادگار تصویروں کے ساتھ، مریم نے ایک جذباتی کیپشن لکھا جس میں انہوں نے اپنے اس نقصان اور برسوں کے دوران پروان چڑھے اپنے خوبصورت رشتے پر روشنی ڈالی۔
ان کا پیغام دونوں کے درمیان کے مضبوط تعلق کی ایک جھلک پیش کرتا ہے اور اس محبت اور حمایت کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے جو انہیں اپنے شوہر کے خاندان کی طرف سے ملی تھی۔ مریم نے اپنے الفاظ میں بتایا کہ یہ نقصان ان کے لیے ناقابل یقین حد تک مشکل ہے اور وہ اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے صحیح الفاظ تلاش نہیں کر پا رہیں۔
اپنی جذباتی پوسٹ میں مریم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وہ اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ساس کے انتقال کے بعد کے دن ان کے لیے بہت بھاری گزرے اور وہ ایسے احساسات سے گھری ہوئی تھیں جنہیں وہ مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتیں۔
الفاظ سے ماورا پیار
اداکارہ نے مزید شیئر کیا کہ وہ کتنی خوش قسمت محسوس کرتی تھیں کہ انہیں اتنی شاندار ساس ملی۔ انہوں نے ان کے رشتے کو ایک نعمت قرار دیا اور ساتھ گزارے وقت کے لیے شکرگزاری کا اظہار کیا، حالانکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ مزید کئی سال ایک ساتھ گزار سکتے۔ مریم نے ایک دل چھو لینے والی سطر رومن اردو میں لکھی، "آپ جیسی ساس صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں"۔
اس جملے کا مطلب ہے کہ ایسی ساس صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ نے اس رشتے میں ان کی طرف سے ملنے والی گرمجوشی اور شفقت کو اجاگر کیا، یہ دکھاتے ہوئے کہ ان کا رشتہ ایک خاتون اور اس کے شوہر کی والدہ کے درمیان کے روایتی تعلق سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ مریم کے لیے، ان کی ساس ایک ایسی شخصیت تھیں جنہوں نے انہیں حقیقی محبت، سمجھ اور اپنائیت دی۔ اداکارہ نے یہ واضح کیا کہ ان کی ساس کے ساتھ بنائی گئی یادیں ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہیں گی۔
ورثہ جو آگے بڑھے گا
مریم کی یہ خراج تحسین ان کی ساس کے خاندانی تعلقات کے بارے میں ان کی سمجھ پر پڑنے والے گہرے اثر کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ ایک دن کسی اور کو بھی وہی شفقت اور اپنائیت دے سکیں گی جو انہیں ملی تھی۔ اداکارہ نے لکھا کہ اگر وہ اپنی ساس کی آدھی بھی بن سکیں تو وہ اس محبت کو آگے بڑھانے میں خود کو کامیاب سمجھیں گی۔
ان کے پیغام نے یہ نمایاں کیا کہ کس طرح معنی خیز خاندانی رشتے ایک شخص کی زندگی پر گہرا اور دیرپا اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ کسی کے کھو جانے کے درد پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے، مریم نے اپنی ساس کی محبت اور حمایت سے قائم کردہ مثبت مثال کا بھی جشن منایا۔ اداکارہ نے تسلیم کیا کہ ان کے بغیر زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی اور یہ بھی مانا کہ الفاظ کبھی بھی پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتے کہ انہیں کتنی شدت سے یاد کیا جائے گا۔
انہوں نے اپنے بیٹے سید عیسیٰ امان احمد کے متعلق بھی ایک دلی وعدہ کیا۔ مریم نے کہا کہ وہ ہمیشہ اسے بتائیں گی کہ اس کی دادی کتنی شاندار تھیں، وہ اسے کتنی گہرائی سے محبت کرتی تھیں، اور وہ کتنی خوش قسمت تھے کہ انہیں ان کی شفقت کا تجربہ ہوا۔ انہوں نے اپنے پیغام کا اختتام ایک پرامید دعا کے ساتھ کیا، جس میں انہوں نے یہ یقین ظاہر کیا کہ وہ ایک دن دوبارہ ملیں گے، انشاء اللہ۔
مریم نفیس نے 25 مارچ 2022 کو فلم ساز اور ویژول آرٹسٹ امان احمد سے شادی کی تھی۔ اس جوڑے نے اسلام آباد میں ایک قریبی دن کی نکاح تقریب کے ذریعے اپنی شادی کا جشن منایا، جس میں ان کے پیارے شریک تھے۔ بعد میں، مارچ 2025 میں، اس جوڑے نے اپنے بیٹے سید عیسیٰ امان احمد کو خوش آمدید کہا، اس طرح والدین کے طور پر اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ ماں بننے کے بعد سے، مریم وقتاً فوقتاً اپنی ذاتی زندگی اور خاندانی لمحات کی جھلکیاں اپنے فالوورز کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں۔ ان کی تازہ ترین خراج تحسین نے خاندان کی اہمیت اور یادوں کے ذریعے کھوئے ہوئے پیاروں کو جوڑے رکھنے کے بارے میں ایک خاص جذباتی تصویر پیش کی ہے۔
ان کے دل چھو لینے والے الفاظ کے ذریعے، اداکارہ نے اپنی مرحوم ساس کی یاد کو عزت دی ہے، جبکہ ان محبت، گرمجوشی اور اپنائیت کا جشن منایا ہے جس نے ان کے رشتے کو اتنا خاص بنایا تھا۔ ان کا یہ پیغام اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اگرچہ کسی پیارے کو کھونا بے پناہ دکھ لاتا ہے، لیکن ان کی مشترکہ محبت اور پیچھے چھوڑی گئی تعلیمات آئندہ نسلوں کے ذریعے زندہ رہ سکتی ہیں۔
یہ سچ ہے کہ رشتوں کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، کیا خیال ہے؟