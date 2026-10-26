شرمین عبید چنائے کی نئی پولیو ڈاکومینٹری: فرنٹ لائن کی ہیروئنیں!
ہماری آسکر ونر، شرمین عبید چنائے، اپنی نئی ڈاکومینٹری 'Across Every Doorway' کے ساتھ ایک اہم اور متاثر کن موضوع لے کر واپس آ رہی ہیں۔ SOC Films نے 24 اکتوبر 2026 کو ورلڈ پولیو ڈے کے موقع پر اس فلم کا اعلان کیا، جو اگلے مہینے یعنی نومبر 2026 میں ریلیز ہونے والی ہے۔ اس دستاویزی فلم میں پاکستان کی وہ خواتین ہیروئنیں ہیں جو پولیو کے خاتمے کے لیے فرنٹ لائن پر دن رات کام کر رہی ہیں۔ یہ ان خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کی ایک کمال کوشش ہے جن کی محنت اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔
"Across Every Doorway" کی کہانی
یہ فلم پاکستان کے چار مختلف شہروں، کراچی، راولپنڈی، پشاور اور اسلام آباد کی چار خواتین کی کہانی بتاتی ہے۔ ان کا کام گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے سے لے کر پولیو وائرس کی سائنسی جانچ تک پھیلا ہوا ہے۔ ڈاکومینٹری پولیو ٹیموں کو درپیش مشکلات کو تفصیل سے دکھاتی ہے، جن میں والدین کا ویکسین سے انکار، غلط معلومات کا پھیلاؤ، کمیونٹی کا عدم اعتماد اور سکیورٹی خدشات شامل ہیں۔ لیکن یہ فلم صرف مسائل نہیں دکھاتی، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے یہ ہیلتھ ورکرز خاندانوں اور مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مضبوط تعلقات بناتی ہیں تاکہ کوئی بھی بچہ زندگی بچانے والے پولیو کے قطروں سے محروم نہ رہ جائے۔
شرمین عبید چنائے کا کہنا ہے کہ "ہر دروازے کے پیچھے ایک خاندان، ایک گفتگو اور ایک بچہ ہے جس کا مستقبل محفوظ ہونا چاہیے۔" ان کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس ڈاکومینٹری میں کتنی گہرائی اور جذبہ ہو گا۔ یہ فلم صرف انفرادی جدوجہد پر نہیں، بلکہ ہیلتھ پروفیشنلز، مذہبی رہنماؤں اور مقامی حکام کے درمیان تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے تاکہ عوامی خدشات کو دور کیا جا سکے اور ویکسینیشن کی قبولیت میں اضافہ ہو۔
ہیروئنیں فرنٹ لائن پر
آئیے جانتے ہیں اس ڈاکومینٹری کی چند مرکزی کرداروں کے بارے میں جو اپنی لگن سے سب کا دل جیت رہی ہیں:
فوزیہ احمد (کراچی): کراچی میں، یہ فلم فوزیہ احمد کی کہانی دکھاتی ہے، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پولیو پروگرام میں ایریا سپروائزر ہیں۔ وہ ویکسینیشن ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، ان گھرانوں کا دورہ کرتی ہیں جو اپنے بچوں کو قطرے پلانے سے گریزاں ہیں، اور ان ساتھیوں کی مدد کرتی ہیں جنہیں مہمات کے دوران مزاحمت اور بدزبانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی کہانی سے پتا چلتا ہے کہ فرنٹ لائن پر کام کرنے والی خواتین کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ڈاکٹر شمائلہ اکبر (راولپنڈی): راولپنڈی سے، ڈاکٹر شمائلہ اکبر ویکسینیشن کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتی ہیں، فیلڈ ٹیموں کی مانیٹرنگ کرتی ہیں اور مہم کے معیار کی جانچ پڑتال کرتی ہیں۔ ان کی کہانی خواتین کے کردار کے گرد موجود سماجی توقعات کے ساتھ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو متوازن کرنے کے چیلنجز کو بھی کھوجتی ہے۔ ایک باس بن کر کام کرنا اور گھر بھی سنبھالنا، کمال ہے ان کا۔
لائبہ اعجاز (پشاور): پشاور میں، کمیونٹی ہیلتھ ورکر لائبہ اعجاز ان بچوں تک پہنچنے کے لیے کام کرتی ہیں جنہیں ویکسینیشن ڈرائیو کے دوران نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ذمہ داریوں میں نومولود بچوں اور نئے علاقوں میں منتقل ہونے والے خاندانوں کا دورہ کرنا شامل ہے۔ فلم ان کے ذاتی جدوجہد کو بھی دکھاتی ہے جب ان کے والد کی بیماری نے ان کے خاندان کے لیے مالی مشکلات پیدا کیں۔ یہ کوئی عام سین نہیں، یہ حقیقی زندگی کی مشکلات ہیں۔
ڈاکٹر رقبہ اختر (اسلام آباد): اسلام آباد میں، ڈاکٹر رقبہ اختر، جو ایک وائرولوجی اور امیونولوجی لیبارٹری سائنسدان ہیں، پولیو وائرس کے نشانات کے لیے ماحولیاتی اور انسانی نمونوں کی جانچ کرتی ہیں۔ ان کا کام ہیلتھ حکام کو وائرس کی نگرانی اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں میں مدد دیتا ہے۔ لیب میں ہونے والا یہ خاموش کام ملک کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
دستاویزی فلمیں جو فرق ڈالتی ہیں
شرمین عبید چنائے کو بین الاقوامی سطح پر ان دستاویزی فلموں کے لیے سراہا جاتا ہے جو سماجی عدم مساوات، خواتین کے حقوق اور انسانی جدوجہد کو سامنے لاتی ہیں۔ ان کے کامیاب کاموں میں 'Saving Face' (2012) شامل ہے، جسے بہترین دستاویزی شارٹ فلم کا اکیڈمی ایوارڈ ملا، اور 'A Girl in the River: The Price of Forgiveness' (2016) بھی اسی کیٹگری میں آسکر جیتا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں دو اکیڈمی ایوارڈز اور کئی ایمی ایوارڈز جیتے ہیں۔ 2012 میں، انہیں ہلالِ امتیاز، جو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزازات میں سے ایک ہے، سے نوازا گیا اور انہیں ٹائم میگزین کے دنیا کے 100 بااثر ترین افراد میں شامل کیا گیا۔ ان کے دیگر پروجیکٹس میں 'Song of Lahore' اور اینیمیٹڈ '3 Bahadur' فلم سیریز شامل ہیں، جنہوں نے دستاویزی فلم سازی اور اینیمیٹڈ فیچر فلموں دونوں میں ان کی موجودگی کو مستحکم کیا۔
'Across Every Doorway' پاکستان کے مختلف حصوں میں کام کرنے والی ان چار خواتین پر توجہ مرکوز کرتی ہے تاکہ ملک کی پولیو کے خاتمے کی کوششوں کے پیچھے موجود افراد اور ہر بچے کو اس بیماری سے بچانے میں درپیش چیلنجز کی طرف زیادہ توجہ دلائی جا سکے۔ کون کہتا ہے پاکستان میں ہیروئنیں نہیں؟ بس دیکھنا آپ کو ہے!