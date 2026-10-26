کم بجٹ، بڑی ریٹنگز: ہم ٹی وی کی نئی چال اور وائرل چہروں کا جادو!
پاکستان ٹیلی ویژن پر آج کل بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن ہم ٹی وی نے ایک ایسا گیم کھیلا ہے جو شاید کسی نے سوچا نہیں تھا۔ جہاں دوسرے چینلز نے تخلیقی اسکرپٹس پر بہت محنت کی ہے، بڑے ستاروں اور آؤٹ ڈور لوکیشنز پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے، وہیں ہم ٹی وی نے ایک کم بجٹ کی کہانی اور Gen-Z کے پسندیدہ جوڑوں کے ساتھ ریٹنگز میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس ڈرامے میں یوٹیوبر شاہ ویر جعفری اور سابق یوٹیوبر جو اب ایک ثابت شدہ اداکارہ ہیں، دنانیر مبین نظر آرہی ہیں۔ دنانیر 2021 میں اپنی ایک وائرل ویڈیو کی وجہ سے مشہور ہوئیں اور پھر جلد ہی اداکارہ بن گئیں۔ انہوں نے سنفِ آہن سے اداکاری کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد محبت گمشدہ میری اور میم سے محبت جیسے ڈراموں میں اداکاری کی ہے۔
نئے چہرے، نئی کہانیاں
یہ سیریل شروع میں ایک سادہ رومینٹک کہانی لگتی ہے۔ حرمت (دنانیر مبین) اور اس کی والدہ (عزمہ حسن) اپنے سخت اور پرتشدد والد اکرم (علی طاہر) کے مسلسل ظلم میں زندگی گزار رہی ہیں۔ اکرم کا ماضی کافی جنگلی تھا، جہاں وہ ایک بددلی نظر آنے والی رقاصہ (انوشے عباسی) سے محبت کرتا تھا، اور اب وہ ماضی کو دہرانے سے روکنے کے جنون میں مبتلا ہے۔ حرمت جیسے تیسے کالج پہنچتی ہے جہاں اسے دو اچھی دوستیں، کائنات عرف کینی (راحین بشارت) اور فینی (معجظہ کاشف) ملتی ہیں۔ سچ پوچھیں تو ان لڑکیوں کی پیاری دوستی ہی زیادہ تر وقت اس شو کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ نوجوان لڑکیوں کے درمیان کی باتیں بالکل تازہ اور اصلی لگتی ہیں، خاص طور پر جب ہم ان کا موازنہ عام، مہلک رقابتوں سے کرتے ہیں۔ لکھاری کاشف انور نے اس سے پہلے سبات (2020)، نیم (2023) اور کمال کا نوروز (2023) جیسے معنی خیز سیریلز لکھے ہیں، اس لیے یہاں کچھ دلچسپ موڑ اور ٹوئسٹ کی امید اب بھی باقی ہے۔ جہاں تک شاہ ویر کی اداکاری کا تعلق ہے، وہ تربیت یافتہ اداکار نہیں ہیں اور انہیں اپنی پرفارمنس پر کچھ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
صبر کی انتہا اور بدلتے رشتے
دوسری طرف، حیدرآباد جیسے کم میٹرو پولیٹن شہر میں زریاب (درِفشاں سلیم) آہستہ آہستہ اپنی ٹوٹی ہوئی نفسیات کے ٹکڑوں کو جوڑ رہی ہے، جبکہ اپنی ساس کی زندگی کے سست تالاب میں آنکھیں بند کر کے چل رہی ہے۔ زریاب کے غصے کے باوجود، جس کی جڑیں خود نفرت اور بے اعتمادی میں ہیں، اس کی ساس خوش بخت (ثانیہ سعید) ناقابل یقین، ماورائی صبر کی حالت میں رہتی ہیں۔ خوش بخت کے ماضی کے دکھ کے فلیش بیکس دل دہلا دینے والے ہیں اور اس بڑی عمر کی خاتون کے مضبوط نیک مزاج کی وجہ بتاتے ہیں۔ زریاب ابو بکر (شہریار منور) سے شادی کرنے کو کہتی ہے، صرف اپنے چالاک سابق بوائے فرینڈ زمیل (نامیر خان) کو سبق سکھانے کے لیے۔ زریاب کی خود کو نفرت اور زمیل پر غصہ ابو بکر میں ایک راستہ تلاش کرتے ہیں، جس کا اپنی ٹوٹی ہوئی نوجوان بیوی کے لیے صبر جنوبی ایشیائی ثقافت کے تناظر میں ایک معجزہ ہے۔ پوری کاسٹ کی شاندار پرفارمنس اور شہریار منور اور درِفشاں سلیم کے درمیان بڑھتی ہوئی کیمسٹری اسے آج کل کے سب سے زیادہ دیکھنے کے قابل سیریلز میں سے ایک بناتی ہے۔ ڈائریکٹر ثاقب خان نے ایک مشکل سمجھے جانے والے اسکرپٹ کو پاکستانی ٹیلی ویژن کا ایک شاندار شاہکار بنا دیا ہے، اور دنیا بھر کے سامعین کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔
سنڈریلا کہانی اور نئے ٹوئسٹ
اس کے علاوہ، نور (سائمہ قریشی) ایک مہتواکانکشی خاتون ہے جس نے اپنے بیٹے شہریار (حارث وحید) کو اپنے بزنس پارٹنر کی بگڑی ہوئی بیٹی کے ساتھ سہولت کی شادی پر مجبور کیا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ واضح نہیں، لیکن اس انڈین/ٹرکش طرز کے ڈرامے میں تفصیلات اہم نہیں ہیں۔ یہ ایک خود آگاہ سنڈریلا کہانی ہے، جہاں ایک متوسط طبقے کی لڑکی، بانو (حنا طارق)، اپنی پہلی محبت کھو دیتی ہے اور شہریار کی دوسری بیوی بن جاتی ہے۔ شہریار کا کردار زیادہ بہتر لکھا گیا ہے اور، شو دیکھنے کے لیے درکار 'سوپ اسٹائل' غیر حقیقی چھلانگوں کے باوجود، حارث وحید اپنے کردار کو قابل یقین بناتے ہیں۔ سڑک پر کرکٹ کھیلنے والی 'بھولی بھالی لڑکی' کے طور پر حنا طارق کو بیچنا ابھی بھی مشکل ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ مضبوط عزم مستقبل کے مشکل حالات میں ضرور کام آئے گا۔ اس شو نے کافی شہرت حاصل کی ہے کیونکہ اس کے ڈائیلاگ معقول ہیں، بناوٹی پن کی کوئی کوشش نہیں، اور ہر کوئی کارٹونیش ولن نہیں ہے۔ تاہم، ابتدائی ٹیزرز کے مطابق، یہ جلد ہی بدل جائے گا، کیونکہ شہریار کی توجہ حاصل کرنے کی دوڑ تیز ہو جائے گی۔ یہ شو خالصتاً فرار اور تفریح کے لیے ہے، جو کہانی کی تیز رفتاری اور فرقان آدم کی کرسپ ڈائریکشن میں جھلکتا ہے۔
آنے والا بڑا دھماکہ
عبداللہ کدوانی اور اسد قریشی کی سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ کے آنے والے تھرلنگ سیریل "لہو" کی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی بھی شامل ہو گئے ہیں، جو کہ اقتدار کی سیاست کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی ہے اور اس میں ہمیشہ سے مقبول جوڑی بلال عباس اور سجل علی بھی مرکزی کرداروں میں نظر آئیں گے۔
تو بتائیں، آپ ان میں سے کون سا ڈراما دیکھ رہے ہیں اور کون سا ڈراما آپ کے دل میں جگہ بنا چکا ہے؟