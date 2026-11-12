مہران نائٹ: سندھ کی لوک موسیقی پر جھومنے والا کراچی
25 روزہ تیسرے ورلڈ کلچر فیسٹیول کراچی 2026 کا 13واں دن آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں بچوں کے تھیٹر، فلم اسکریننگ، بین الاقوامی اور مقامی ڈراموں اور موسیقی کے ایک بھرپور پروگرام "مہران نائٹ" کا دن رہا۔
دن کا آغاز آڈیٹوریم II میں کیفیت کلیکٹو کی تھیٹر پروڈکشن سے ہوا، جس نے موسمیاتی تبدیلی، جنگلی حیات کے تحفظ اور ماحول کی حفاظت جیسے اہم موضوعات بچوں کے لیے ایک منفرد اور مؤثر انداز میں پیش کیے۔ عفرین سحر اور وجدان شاہ کے لکھے اور ہدایت کیے گئے اس ڈرامے نے بچوں اور بڑوں دونوں کو باندھے رکھا، اور فنکاروں کو ان کی شاندار پرفارمنس پر خوب تالیاں ملیں۔
مادوم سے گھن چکر تک
فیسٹیول میں چار منتخب پاکستانی فلموں کی خصوصی اسکریننگ بھی ہوئی۔ یہ فلمیں سندھ کی ثقافتی، سماجی اور ماحولیاتی جہتوں کو سامنے لاتی ہیں، اور سنیما کے شوقینوں، شہریوں اور ثقافتی حلقوں کی خاصی تعداد اسکریننگ پر پہنچی۔
بین الاقوامی گروپ بلقان تھیٹر کی اطالوی زبان کی عصری تھیٹر پروڈکشن بھی پیش کی گئی۔ 55 منٹ کے اس ڈرامے نے البانیہ کی ایک منفرد سماجی و ثقافتی روایت کو موضوع بنایا، جس میں کچھ خواتین عمر بھر کے لیے عفت کا عہد کر کے اپنی برادری میں مردانہ سماجی کردار ادا کرتی ہیں۔ پروڈکشن انسانی شناخت، سماجی کرداروں اور ثقافتی ورثے پر ایک عصری نظر پیش کرتی ہے۔
دن کی ایک اور خاص بات فرحان رحیم کی کامیڈی تھیٹر پروڈکشن رہی، جس نے بڑا ہجوم کھینچا۔ تماشائیوں کی غیر معمولی بھیڑ کے باعث اسٹوڈیو کے دروازے بند کرنے پڑے، اور پرفارمنس کو سامعین نے خوب سراہا۔
مہران نائٹ: تھر کی آواز اور کانا یاری
دن کا اختتام "مہران نائٹ" پر ہوا، جو سندھ کی روایتی لوک موسیقی کا جشن ہے۔ معروف لوک فنکار مائی دھائی، وہاب بگٹی، مظہر حسین اور رجب فقیر نے شاندار پرفارمنس پیش کی، اور سندھ کے روایتی سازوں کے ساتھ لوک دھنوں نے سماں باندھ دیا۔
تھر کی بلبل کہلانے والی مائی دھائی اپنی منفرد آواز اور بھرپور گائیکی سے سامعین کو مسحور کرتی رہیں اور لوگ ان کی دھنوں پر جھومتے رہے۔ وہاب بگٹی کا مقبول گانا "کانا یاری" بجنے پر نوجوان سامعین خوب ناچے۔ مظہر حسین نے بھی اپنی لوک پرفارمنس سے سامعین کو باندھے رکھا، جبکہ رجب فقیر کے وہ گیت جن میں سندھ کی مٹی سے گہری محبت جھلکتی ہے، سامعین نے بے حد پسند کیے۔
تو جنہیں آج بھی لگتا ہے کہ لوک موسیقی صرف پرانی نسل کا شوق ہے، وہ ایک بار "کانا یاری" پر ناچتے نوجوانوں کو دیکھ لیں۔