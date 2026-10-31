فاران طاہر کی ہالی ووڈ میں دوبارہ انٹری، مارول کی دنیا میں واپسی!
پاکستانی نژاد امریکی اداکار فاران طاہر ایک بار پھر ہالی ووڈ میں دھوم مچا رہے ہیں! پاکستانی ڈراموں میں خوب داد سمیٹنے کے بعد، اب وہ مارول اسٹوڈیوز کی سیریز "Vision Quest" کے چھٹے ایپیسوڈ میں اپنے مشہور کردار رضا کو دوبارہ نبھانے جا رہے ہیں۔
یاد رہے، رضا کا یہ کردار 2008 کی "Iron Man" فلم میں پہلی بار سامنے آیا تھا، جہاں اسے ٹونی سٹارک نے اغوا کیا تھا اور وہ مرا ہوا سمجھا جا رہا تھا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں رضا ایک بالکل نئے لُک اور بدلے ہوئے روپ میں نظر آئیں گے، جو ان کے کریکٹر کے سفر میں ایک نیا موڑ لائے گا۔
فاران طاہر نے حال ہی میں "بس تیرا ساتھ ہو"، "لیڈر"، اور "تپش" جیسے مقبول ٹی وی سیریز کے ذریعے پاکستان میں اپنی پہچان بنائی ہے۔ خاص طور پر اے آر وائی ڈیجیٹل کے ہائی پروفائل ڈرامے "در نجات" میں دُرِ فشاں سلیم کے کردار کے والد کا رول بہت سراہا گیا۔ فنون میں گہری جڑوں والے خاندانی پس منظر کے حامل فاران، تجربہ کار اداکار نعیم طاہر اور نامور براڈکاسٹر یاسمین طاہر کے بیٹے ہیں، اور اداکار علی طاہر کے بھائی بھی ہیں۔
فاران نے خود سوشل میڈیا پر اس خبر کا اعلان کیا تو پاکستانی اور عالمی مداحوں میں زبردست ہلچل مچ گئی ہے۔ لوگ ابھی سے یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ کیا وہ "Avengers" اور "Doomsday" جیسی بڑی فرنچائزز میں بھی نظر آئیں گے؟
ان کی یہ واپسی پاکستانی اداکاروں کی بڑھتی ہوئی عالمی پہچان کی ایک زبردست مثال ہے۔ ان کی ورسٹیلیٹی، جو پاکستانی ڈراما انڈسٹری اور ہالی ووڈ کے منصوبوں کو ایک ساتھ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، واقعی قابلِ داد ہے۔
پاکستانی ٹیلنٹ ہالی ووڈ میں دھماکے پر دھماکے کر رہا ہے! کیا آپ "Vision Quest" دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟