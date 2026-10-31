بلال کی وِلَاگ سے غیر موجودگی: عروسہ کے ازدواجی تعلق پر نئی افواہیں
پاکستانی اداکارہ عروسہ قریشی نے حال ہی میں ایک گروسری شاپنگ وِلَاگ شیئر کیا، جس میں ان کے شوہر، اداکار بلال قریشی کہیں نظر نہیں آئے۔ اس ویڈیو کے بعد سے ان کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں افواہیں ایک بار پھر سرگرم ہو گئی ہیں۔
وِلَاگ میں عروسہ کے ساتھ ایک بڑی عمر کی فیملی ممبر اور ان کے بیٹوں میں سے ایک تھا، لیکن بلال کی غیر موجودگی نے مداحوں کی نظریں فوراً اپنی طرف کھینچ لیں۔ کمنٹس سیکشن سوالوں کی بھرمار سے بھر گیا، جس میں لوگ اس جوڑے کے رشتے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔
یہ چہ مگوئیاں تب سے شروع ہوئی ہیں جب مبینہ طور پر عروسہ نے انسٹاگرام پر بلال کو اَن فالو کیا اور اپنے پروفائل سے ان کا نام ہٹا دیا۔ انہوں نے کئی ایسی سٹوریز بھی شیئر کی تھیں جن میں شادی میں بے وفائی کا ذکر تھا، جس نے فالوورز کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا دونوں کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں چل رہا؟
کچھ مداحوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عروسہ سے پوچھا کہ کیا ان کی علیحدگی ہو گئی ہے؟ دوسروں نے سوال کیا کہ بلال اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں تھے، جبکہ چند نے تو یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ساری سوشل میڈیا ایکٹیویٹی صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ہو۔
یہ جوڑا، جنہوں نے ایک ٹیلی ویژن پراجیکٹ پر کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دل دے دیا تھا، اب دو بیٹوں کے والدین ہیں۔ مداحوں نے ہمیشہ سے ان کے رشتے کو پسند کیا ہے۔
اب تک نہ تو عروسہ اور نہ ہی بلال نے علیحدگی کی خبروں کی عوامی طور پر تصدیق کی ہے اور نہ ہی اپنی شادی کے گرد گھومتی ان افواہوں پر کوئی تبصرہ کیا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ، آپس کی بات ہے، ایک سسپنس تھرلر بن چکا ہے۔