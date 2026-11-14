دسمبر میں دو پاکستانی شادیاں؟ ایک جرنلسٹ کے تبصرے نے فینز کو اندازہ لگانے پر لگا دیا
پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں شادی کی گھنٹیاں بجنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، اور ایک انٹرٹینمنٹ جرنلسٹ کے تبصرے نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔ دسمبر قریب آنے کے ساتھ ہی یہ قیاس آرائیاں زور پکڑ رہی ہیں کہ سال ختم ہونے سے پہلے دو سلیبرٹی شادیاں ہو سکتی ہیں۔
انٹرٹینمنٹ جرنلسٹ، ایڈیٹر اور ڈیجیٹل کونٹینٹ کریئیٹر آمنہ حیدر اعیسانی نے اپنی مقبول ڈیجیٹل فیشن سیریز Fashion Fortnightly میں یہ تجسس پیدا کیا۔ فیشن اسٹائلسٹ تابش کھوجا سے بات چیت کے دوران انہوں نے ان سے دسمبر میں ہونے والی دو شادیوں کے بارے میں پوچھا: جو ہونے والی ہیں 2 شادیاں دسمبر میں، ان میں آپ participate کر رہے ہیں؟ آمنہ نے ان شادیوں کی شناخت ظاہر نہیں کی، مگر تابش کے اندازِ جواب نے ناظرین کے تجسس میں مزید اضافہ کر دیا۔ انڈسٹری میں آمنہ کے نام اور ان کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے ان کے اس تبصرے نے فینز کی توجہ فوراً کھینچ لی، اور اب اندازہ لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ وہ دو جوڑے کون ہو سکتے ہیں۔
سجل علی اور حمزہ سہیل؟
ان بحثوں میں سب سے نمایاں نام اداکار سجل علی اور حمزہ سہیل کا سامنے آیا ہے۔ دونوں کافی عرصے سے شادی کی افواہوں کے مرکز میں ہیں، اور فینز ان کے آن اسکرین کولیبوریشن کے بعد، خاص طور پر مقبول ڈرامہ Zard Patton Ka Bunn کے بعد، ان کے تعلق پر قیاس کرنے لگے تھے۔
اس سے قبل بھی ان کی شادی کی تیاریوں کی افواہوں نے زور پکڑا، جب کئی سوشل میڈیا پیجز نے دعویٰ کیا کہ دونوں اداکار شادی کر سکتے ہیں۔ اس قیاس کو مزید ہوا اداکارہ کے اپنے آنے والے پاکستانی ڈرامہ Lahu چھوڑنے سے ملی، جس میں بلال عباس خان ان کے ساتھ تھے — اور کئی لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس کی وجہ شادی ہو سکتی ہے۔
مایا علی اور احد رضا میر؟
دوسرا جوڑا جس پر فینز بات کر رہے ہیں، اداکار مایا علی اور احد رضا میر ہیں۔ ان دونوں کے حوالے سے قیاس آرائیاں Aik Mohabbat Aur میں ان کی مبینہ وابستگی اور آن اسکرین کیمسٹری کے بعد تیز ہوئیں، اور ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی نے بھی گپ شپ کو گرم رکھا۔
احد کی سالگرہ کی تقریب نے بھی فینز کی توجہ کھینچی، جس میں مبینہ طور پر سورج مکھی کے تھیم کا سیٹ اپ اور ایک کولیج وال شامل تھی جس میں مایا کے ساتھ ان کی تصویر لگی تھی۔ کچھ لوگوں نے احد کی والدہ کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی اور ان کے پرانے انٹرویوز کی طرف بھی اشارہ کیا، جن میں انہوں نے مبینہ طور پر مایا کو اپنا سلیبرٹی کرش قرار دیا تھا۔ تاہم نہ مایا نے اور نہ احد نے کسی رومانٹک تعلق یا شادی کے منصوبوں کی تصدیق کی ہے۔ اس ساری چہ مگوئی کی بنیاد سوشل میڈیا کی قیاس آرائیاں اور فین تھیوریز ہیں۔
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر؟
تیسرا جوڑا جس کے بارے میں فینز سوچ رہے ہیں، اداکارہ ہانیہ عامر اور گلوکار عاصم اظہر ہیں۔ یہ دونوں اپنے مبینہ تعلق کے حوالے سے کئی بار سرخیوں میں رہے، اور ان کی سوشل میڈیا پر باہمی سرگرمی اور عوامی تقریبات میں موجودگی نے ممکنہ ری یونین کی قیاس آرائیوں کو ہوا دی۔ کسی نے بھی شادی کے منصوبوں کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی، لیکن پاکستانی سلیبرٹی شادیوں کا ذکر آتے ہی ان کے نام پھر بحث میں آ جاتے ہیں۔
ہماری رائے میں اس وقت سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے پسندیدہ جوڑے کے حق میں گواہی دے رہا ہے، حالانکہ اصل نام ابھی کسی نے نہیں بتائے۔ آپ کی لسٹ میں سرفہرست کون سا جوڑا ہے؟