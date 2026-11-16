نیٹ فلکس کی Possible Love: Jeon Do-yeon کی اداکاری اور آسکر کی باتیں
کہانی کیا ہے
Lee Chang-dong کی نئی فلم Possible Love اب نیٹ فلکس پر اسٹریم ہو رہی ہے۔ ستمبر میں وینس فلم فیسٹیول کے بعد سے Jeon Do-yeon کی اداکاری کی تعریف ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر لوگ کھلے عام بہترین اداکارہ کے لیے ان کا نام لے رہے ہیں، اور فلم کئی کیٹیگریز میں آسکر کی دوڑ کا حصہ دکھ رہی ہے۔ آسکر والے سوشل میڈیا کا پرچم عام طور پر نہیں دیکھتے، مگر ہمارے خیال میں اس بار اسے نظر انداز کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔
فلم کی کہانی دو شادی شدہ جوڑوں کی ہے جو بالکل مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ Mi-ok (Jeon) کے شوہر Ho-seok (Sul Kyung-gu) ایک کارخانے کے مزدور ہیں جنہیں نوکری سے نکال دیا گیا اور ایک پُرتشدد مزدور ہڑتال نے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ ان کی خاموش زندگی امیر Sang-woo (Zo In-sung) اور ان کی فلم ساز بیوی Ye-ji (Cho Yeo-jeong) کی آمد سے ہل جاتی ہے۔
کیمرے کے سامنے سچ
Ye-ji محنت کش طبقے کی حالت اور کمپنیوں کی کٹوتیوں کے انسانی نقصان پر ڈاکیومنٹری بنانا چاہتی ہے۔ وہ Mi-ok کے ساتھ رہنے لگتی ہے اور اس کے خاندان کے نازک ترین لمحے کیمرے میں قید کرتی ہے۔ اچھے ارادوں اور استحصال کے بیچ کی لکیر رفتہ رفتہ دھندلی ہو جاتی ہے۔
Mi-ok اپنی نوکری پر یونین بنانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے Ye-ji کو کیمرے کے لیے کوئی "دلچسپ" چیز چاہیے۔ Ye-ji اپنی طرف سے Ho-seok کو زخموں کے باوجود بار بار انٹرویو کے لیے بیٹھنے پر اکساتی ہے۔ ریلز اور ڈاکیومنٹری والی دنیا میں جیسی بھی کوئی چیز 'دلچسپ' ہو، اس کے پیچھے بھاگنے کا جواز تلاش کرنے والا یہ پورا سوال یہیں سے نکلتا ہے۔
Lee Chang-dong کے بقول کیمرہ لازماً اس چیز کی طرف کھنچتا ہے جو زیادہ ڈرامائی اور زیادہ تکلیف دہ ہو۔ ان کے بقول اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا ایکٹنگ کر رہا ہے؛ وہ ویسا بننے لگتا ہے جیسا اس کے خیال میں کیمرہ، یا کیمرے کے پیچھے بیٹھا سامعین، دیکھنا چاہتا ہے۔
Jeon Do-yeon نے تیاری کیسے کی
Jeon نے نکالے گئے مزدوروں کا انٹرویو نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وجہ سیدھی سی تھی: انہیں ڈر تھا کہ وہ ان کی کہانیوں کے ساتھ انصاف کرنے میں ایسے الجھ جائیں گی کہ کردار ان کا اپنا نہیں رہے گا۔ بہتر یہی لگا کہ جیسا کردار ہے، ویسا ہی محسوس کیا جائے۔
Lee کے مطابق Mi-ok کوئی روایتی "دکھ سہنے والی بیوی" نہیں۔ اس میں بے باک مزاح ہے، عزتِ نفس ہے، خواہشات اور بے چینی بھی، اور یہ سب اسی ایک انسان میں ٹکراتا بھی ہے۔ Jeon نے یہ ساری تہیں کھولیں، بغیر کردار کو کسی ایک وضاحت میں بند کر دیے۔ فلم بندی کے دوران وہ ہدایت کار کے اندازوں کو توڑتی رہیں۔
Mi-ok شراب بھی پیتی ہے اور کھانے کی تصویریں بھی کھینچتی ہے، مگر شکایت یہ ہے کہ بھیجنے کے لیے کوئی نہیں۔ Jeon اب سمجھتی ہیں کہ یہ روشن اور مثبت توانائی دراصل اس کے اضطراب سے نمٹنے کا اپنا طریقہ ہے، اور یہ بے چینی اس کے اس شدید خوف سے آتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کو بچائے رکھنا چاہتی ہے۔
وہ منظر جو اسکرپٹ میں نہیں تھا
فلم میں ایک فلیش بیک ہے: بچپن میں Mi-ok اپنی ماں کے کار واش پر پائپ سے کھیل رہی ہے۔ ماں غصے میں پائپ چھین لیتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ بیٹی بڑی ہو کر وہی معمولی کام کرے۔
یہی منظر بعد میں لوٹتا ہے، جب Mi-ok اپنے بیٹے Cheol (Jeong Seop) کو Ye-ji کی بڑی کوٹھی پر ایک باغبان کی پودوں کو پانی دینے میں مدد کرتے اور پائپ سے قوسِ قزح بناتے دیکھتی ہے۔ مگر اس بار وہ کچھ نہیں کہتی، پائپ نہیں چھینتی۔ شوٹنگ والے دن ہدایت کار کی طرف سے صرف اتنا کہا گیا کہ وہ چاہیں گے Mi-ok اسے ایک بار دیکھ لے۔
آخر میں یہ محبت کی فلم بھی ہے
کہانی دو طبقات سے آگے جا کر ایک رشتے پر رکتی ہے۔ Mi-ok کا کافی حصہ Ye-ji اور Sang-woo کے رشتے کو دیکھنے میں گزرتا ہے، مگر پھر اسے سمجھ آتا ہے کہ Ho-seok کے ساتھ جو اس کا اپنا ہے، اس کی بنیاد کہیں زیادہ مضبوط ہے۔
Jeon کے مطابق محبت صرف اچھے اور خوش وقتوں کا نام نہیں۔ اصل امتحان مشکل وقت لے کر آتا ہے، اور وہی کھولتا ہے کہ آپ کسی سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے کتنا کچھ کرنے کو تیار ہیں۔
آسکر کی گپ شپ پر Jeon مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر آپ نظر ہی لگا دیں تو بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔