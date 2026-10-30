عمران اشرف اور کنزا ہاشمی کی نئی پنجابی فلم 'جوڑی سلامت رہو' کا اعلان!
عمران اشرف، جو اپنی ورسٹائل اداکاری سے ٹی وی اور فلموں میں دھوم مچا چکے ہیں، اور کنزا ہاشمی، جو پاکستانی ڈراموں کی چمچماتی ستارہ ہیں، نے حال ہی میں اپنے سوشل میڈیا پر ایک دھماکے دار خبر شیئر کی ہے۔ یہ دونوں اب ایک نئی پنجابی کامیڈی فلم 'جوڑی سلامت رہو' میں ایک ساتھ نظر آئیں گے، جس نے ان کے فینز کو خوشی سے جھومنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 2024 میں انہوں نے ایک ایکشن تھرلر 'کٹر کراچی' میں بھی کام کیا تھا، لیکن یہ فلم ایک بالکل مختلف رنگ لیے ہوئے ہے۔
نئی جوڑی، نیا رنگ
سچ پوچھیں تو عمران اور کنزا کو ایک ساتھ دیکھنا تو بنتا ہے! 'جوڑی سلامت رہو' ایک رومانٹک کامیڈی فلم ہوگی، جس میں خالص پنجابی مزاح، پیار اور بھرپور فیملی انٹرٹینمنٹ کا تڑکا لگے گا۔ 'کنہار پروڈکشنز' کے بینر تلے بننے والی یہ فلم ہمارے ٹی وی کے جانے پہچانے چہروں اور کامیڈی کے پرانے کھلاڑیوں کو ایک ساتھ لا رہی ہے۔
ہم نے انہیں 2024 میں 'کٹر کراچی' میں اکٹھا دیکھا تھا، جہاں عمران اشرف نے ولن کا کردار نبھایا تھا اور وہ کنزا ہاشمی کے ساتھ سکرین پر نظر آئے تھے۔ مگر اب منظر بالکل بدلنے والا ہے۔ 'جوڑی سلامت رہو' میں ناظرین انہیں ایک نئے انداز میں دیکھیں گے، جہاں پنجابی کامیڈی کہانی کا محور ہوگی۔ یہ سننے میں ہی کتنا زبردست لگ رہا ہے! عمران اشرف کی فلمی فہرست میں 'دم مستم' (2022) اور 'کٹر کراچی' (2024) جیسی فلمیں شامل ہیں، اور وہ 2025 کی پنجابی فلم 'اینا نوں رہنا سہنا نی آوندا' میں بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ کنزا ہاشمی بھی 'عشق تماشا' اور 'گل و گلزار' جیسے ڈراموں سے اپنی پہچان بنا چکی ہیں اور 'شیروز' (2026) جیسی فلموں میں بھی کام کر کے اپنی فلمی کیرئیر کو وسعت دے رہی ہیں۔ ان کی 'ہال کی اے؟' نامی ایک اور پنجابی فلم کا اعلان بھی پہلے ہو چکا ہے، تو پنجابی سینما میں ان کی انٹری اب کوئی نئی بات نہیں!
کاسٹ اور کہانی کی جھلکیاں
اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں یاسر عابد، جب کہ اسکرپٹ کے پیچھے مشہور کامیڈین اور رائٹر نسیم وکی کا ہاتھ ہے۔ سلیمان رزاق ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مرکزی جوڑی کے ساتھ، فلم کی کاسٹ میں عاصمہ عباس، سچل افضل، ہنی البیلا، اکرم اداس، بابر علی اور خود نسیم وکی جیسے نامور اداکار شامل ہیں۔ سوچیں ذرا، جہاں عمران اشرف اور کنزا ہاشمی ہوں اور ساتھ میں کامیڈی کے استادوں کی پوری ٹیم، تو ہنسی کی ضمانت تو پکی ہے!
یہ کاسٹ ڈرامہ، کامیڈی اور فلموں میں تجربہ کار فنکاروں کا مجموعہ ہے، اور پنجابی انٹرٹینمنٹ پسند کرنے والے شائقین کے لیے یہ کسی ٹریٹ سے کم نہیں ہوگی۔ اگرچہ فلم کی کہانی کے بارے میں ابھی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن "پنجابی رومانٹک کامیڈی" کا ٹیگ ہی بتا رہا ہے کہ مزاح اور رشتوں کے گرد گھومتی ایک دلچسپ کہانی ہوگی۔
عید 2027: کیوں اہم ہے یہ ریلیز؟
فلم کی پروڈکشن تیزی سے مکمل ہو رہی ہے۔ اداکار سچل افضل نے بتایا ہے کہ تقریباً 95 فیصد شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے، یعنی ٹیم نے ریلیز سے پہلے کافی پیش رفت کر لی ہے۔ یہ خبر سُن کر تو اور بھی انتظار بڑھ گیا ہے!
'جوڑی سلامت رہو' کو عید الفطر 2027 پر سینما گھروں کی زینت بنایا جائے گا۔ عید پر ریلیز ہونے والی فلمیں روایتی طور پر خاندانوں اور چھٹیوں میں تفریح کی تلاش میں رہنے والے سینما بینوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور یہ کامیڈی فلم کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ ایک تو فیملی کو ساتھ لے کر جانے والی فلم، اوپر سے عید کا تہوار، تو ڈائریکٹرز نے تو بالکل صحیح وقت کا انتخاب کیا ہے!
کنہار پروڈکشنز کے تعاون سے، یہ پروجیکٹ پاکستان کی آنے والی فلموں کی فہرست میں ایک خاص اضافہ ہونے والا ہے۔ فینز کو اب فلم کی کہانی، پروموشنل کمپین اور آفیشل ریلیز پلانز کے بارے میں مزید اپڈیٹس کا شدت سے انتظار ہے۔
اب بس دعا کریں کہ 2027 تک یہ جوڑی سلامت رہے اور ہم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو سکیں!