عابدہ پروین، کیلاش کھیر اور نبیل خان دبئی میں اکٹھے
دبئی میں HOP Events نے اپنا نیا میوزک پلیٹ فارم Borderless Melodies متعارف کرایا، جہاں عابدہ پروین، کیلاش کھیر اور نبیل خان اکٹھے ہوئے۔
HOP Events کا ارادہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کو دنیا بھر میں لے جایا جائے۔ یعنی یہ صرف ایک شہر تک محدود رہنے والی بات نہیں۔
نام خود کچھ کہہ رہا ہے۔ بارڈرلیس کا مطلب ہے بغیر سرحد — اور میوزک کے معاملے میں سرحدیں ویسے بھی صرف کاغذ پر ہوتی ہیں، جب آواز ایک ہو کر نکلے تو پھر کون کس کا ہے۔
ہمارے لیے اصل دلچسپی یہیں ہے: تین فنکار اور ایک بالکل نیا پلیٹ فارم۔
باقی فیصلہ سامعین کا ہے۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔