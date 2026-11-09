زهير بهاوي ولّعها فبوجدور وحطم الرقم القياسي فالحضور!

ترفيه

واو، الفنان ديالنا لي كيبهرنا ديما، زهير بهاوي، دارها! حط بصمتو من جديد فبوجدور ودار واحد الحفلة فنية كانت أكثر من رائعة، خطفات الأنظار كاملة وخلات كلشي مبهور. ماشي غير حفلة وصافي، هادي كانت محطة جماهيرية بامتياز، بحال شي مهرجان بوحدو، وهو براسو لي خبرنا بهاد الإنجاز الكبير فالحسابات ديالو فالسوشل ميديا. راه ديما كنقولو باللي زهير كيعرف كيفاش يتواصل مع الفانز ديالو، وهاد الحفلة خير دليل.

وباش يزيد يأكد لينا هاد النجاح الخرافي لي دار، زهير بهاوي شارك مع الكبيدة ديالو (الجمهور) واحد الفيديو من الحفلة فصفحتو الرسمية على إنستغرام. الفيديو كان كيبين الأجواء ديال الجنون لي كانت تماك، والتعليق لي كتب تحت الفيديو كان مختصر ومفيد وكيعبر على كلشي: “الحمد لله، رقم قياسي لعدد الحضور بمدينة بوجدور”. تخيلو معايا، بوجدور كلها تجمعات، هادشي راه ماشي غير رقم قياسي، هادشي راها ظاهرة فنية بحد ذاتها!

العشاق ديال نجمنا المغربي تفاعلوا مع هاد الأمسية الفنية بواحد الشكل كبير ومبهر. الحفلة تحولت فعلا لعرس جماهيري، الساحات غصات بالآلاف ديال الجماهير، وكلهم بصوت واحد كانوا كيرددوا أشهر الأغاني ديالو. أغاني زهير بهاوي لي بصمات الساحة الفنية المغربية وحتى العربية، كانت حاضرة بقوة وسط أجواء ديال الحماس لي كانت طالعة للسما والتفاعل لي مكانش عندو مثيل. الجمهور كان على قلب رجل واحد معاه، وهذا هو سر النجاح الحقيقي.

هاد الإقبال التاريخي والقياسي كياكد لينا مرة أخرى بلاصت زهير بهاوي الخاصة فالقلوب ديال جمهورنا المغربي الأبي. عنده واحد القدرة عجيبة باش يبني قناطر ديال التواصل الفني القوي فكل قنت فالمملكة، فكل قنت فالمملكة. هاد الحفلة فبوجدور هي برهان قاطع على هاد العلاقة المتميزة.