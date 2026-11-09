مسلم ويارا تامر: النهاية الرسمية بعد عام ونص

ترفيه

خبر طاح علينا بحال الصاعقة! المطرب مسلم أعلن انفصاله الرسمي عن زوجته يارا تامر، وهادشي جا بعد عام ونص فقط ديال الزواج. مسلم بارطاجا ستوري في حسابه على إنستغرام كتب فيها بكل وضوح: "تم الطلاق بيني وبين يارا تامر رسمياً، وأتمنى التوفيق في حياتها وربنا كريم".

هاد الإعلان جا في وقت حسّاس، بعد أن أطلق مسلم مؤخراً الفيديو كليب ديال أغنيتو الجديدة "واحشاني" لي كيهضر فيها على الفراق. الأغنية لي هي عنوان ألبوم جديد بدأ إصداره في مارس الماضي، نزلت على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، وهي سادس أغنية من ألبوم فيه 10 أغاني بأنماط موسيقية متنوعة.

أغنية "واحشاني" لي الكلمات والألحان ديالها لمسلم نفسو، والتوزيع الموسيقي لإسلام الأزرق والإخراج لعمر زكي، جات بطابع درامي كيهضر على الشوق والحنين لبعد الحبيب، وكتعبر على لوعة الغياب وصدمة الفراق والذكريات المؤلمة. الألبوم ديال مسلم فيه حتى أغاني أخرى لي كانت نزلت من قبل، بحال "سحابة صيف" لي كلمات محمود عادل وألحان كريم نيازي، وتوزيع وميكس وماستر لإسلام الأزرق.

وكاينين عاود أغنية "بنلف وندور" لي كلمات وألحان مسلم وتوزيع مهيب سليط، و"ماتتحبيش" لي كتبها حسام سعيد ولحنها عمرو الشاذلي، وقام بالتوزيع والميكس والماستر ديالها محمد ياسر. و"على كل حال" لي كلمات زياد ياسر وألحان مصطفى يسري، والتوزيع والميكس والماستر لتيام طارق. وأخيراً أغنية "طال بعدك" لي كتبها أحمد عزب ولحنها كامل الجندي، والتوزيع لإسلام شوقي والإخراج لكريم رفعت. الصراحة ألبوم باين غيكون فيه ما يتشاف، وكل أغنية بستايلها الخاص.