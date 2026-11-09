هشام الوالي: من الشاشة لإخراج الأفلام.. واش غادي يضربها بصح؟

ترفيه

الفنان والمخرج المغربي هشام الوالي، لي شبعناه تمثيل وخدمة ورا الكاميرا، قرر يسلك طريق جديدة ويدخل عالم الإخراج السينمائي. قال لينا بلي هاد المرحلة، لي هو ف عمر 58 عام، هي بحال تكميلة لمسيرتو الفنية، و فرصتو باش يحقق شي أحلام لي مكانش عندو السعد يديرها ك ممثل.

الوالي ماشي يلاه بان ف الساحة الفنية، لا، مسار ديالو طويل و متنوع: من خشبة المسرح للسينما و حتى التلفزيون. شحال من مرة شفناه فوق الركح ف مسرحيات بحال «دار الغالية» و «رياض العشاق»، و حتى «طالب راغب» ديال المخرج هشام الجباري.

ولكن علاش الإخراج دابا بالذات؟ الوالي قال باللي لقا ف هاد المجال مساحة جديدة باش يعبر على الرؤية الفنية ديالو، ويخوض ف عوالم و شخصيات بزاف لي مكانش عندو الفرصة يقدمها قدام الكاميرا. وزيد عليها، هو لي كيكتب السناريوهات ديال أفلامو وكيتكلف بالإخراج، مستافد من الخبرة ديالو الطويلة ف التعامل مع الممثلين وفهم احتياجاتهم الفنية.

و باش نكونو صريحين، هاد العلاقة ديالو بالإخراج ماشي جديدة، ماشي جات غير هكاك. راه بدات من عام 2002، ملي كان مساعد مخرج ثالث، وطلع بالدرجة حتى ولا مساعد أول. يعني راه تقريبا عقدين وهو كيجمع التجربة ورا الكاميرات.

وما نساتش الوالي يذكر لينا بعض الأعمال السينمائية لي خدم عليها، من بينها فيلم «المهرج» لي كانت معاه فيه الفنانة منال الصديقي، وفيلم «عودة الملك لير» لي جمعو بالفنان الراحل مولاي عبد الله العمراني. هو براسو قال بلي هاد الأفلام دارو جوائز أحسن ممثل، وهادشي كيعتبرو إشارة مهمة لأهمية التركيز ف الأداء والتوجيه ديال الممثل.

وزاد حكى لينا على التجربة ديالو مع قناة الجزيرة الوثائقية، ملي اختارو المقترح ديال الفيلم ديالو «حليم، مخرج مجهول الهوية» ضمن دعوة لتقديم مشاريع سينمائية من مختلف أنحاء العالم العربي، معبراً على اعتزازو ب هاد التجربة وبالتقدير لي لقاها.

بصراحة، هاد الخطوة ديال هشام الوالي كتبين باللي الممثلين ديالنا ممكن يكونو مخرجين واعرين. دابا السؤال هو: واش هشام غادي يقدر يفرض راسو ك مخرج قوي بحال لي عرفناه كممثل؟ حنا كنتسناو الإبداع!