محمد نظيف: لم يعتزل التلفزيون.. السينما و"وارث الأسرار" استحوذا على وقته

ترفيه

محمد نظيف، كشف السر ورا غيابو هاد السنين الأخيرة. ماشي اعتزال كيما ظن البعض، وإنما غوص كلي فالمجال السينمائي، من الكتابة والإخراج حتى الإنتاج. ونظيف وضح لينا بلي هادشي كيشد الوقت والجهد بزاف: من تطوير الفكرة والسيناريو، لقلبان على التمويل، وحتى التصوير وما بعد الإنتاج والتوزيع والمشاركة فالمهرجانات. هاد المهام المتعددة هي اللي خلاتو يتفرغ ليها وكتقيد من فرص ظهورو كممثل.

أو دابا باش نكونو واضحين، نظيف ماشي كيعادي التلفزة ولا كيشوفها حاجة سلبية، بالعكس! كيعتابرها مدرسة فنية مهمة ومنبر كيوصلو لجمهور كبير. يعني الغياب ديالو ماشي عن رغبة فترك هاد المجال، وإنما طبيعة الانشغالات المهنية ديالو هي اللي فرضات عليه هادشي. هو كيشوف راسو ممثل قبل كلشي، وهادشي تعلمو من المسرح اللي بدا فيه، عاد دوز للسينما والتلفزة سوا فالمغرب ولا حتى برا.

وإلى سولناه واش ممكن نشوفوه يرجع للتمثيل بزاف، كيقول بلي المسألة عندها علاقة بالبرمجة واختيار الأدوار. نظيف ماشي من دوك الفنانين اللي كيبغيو غير يبانو وصافي، هو كيقلب على شخصيات تكون عندها شي حاجة اللي تثير الاهتمام ديالو وكتخليه مقتنع بالضرورة ديال تجسيدها. يعني الاختيارات ديالو فالتمثيل مربوطة بمدى جاذبية الدور بالنسبة ليه، ومشاركة فشي عمل فني خاص يكون عندها مبررات إبداعية اللي كتدفع الممثل يدخل فالتجربة، ماشي غير يضيف عمل جديد للرصيد ديالو وصافي. هادشي اللي كيعجبنا فيه، مبادئ الفن أولا!

وعلى الرغم من انشغالو بالإخراج، أكد نظيف بلي التمثيل مازال جزء أساسي من المسار الفني ديالو. وراه التجربة ديالو قدام الكاميرا كتعطيه بزاف ديال الأدوات الإضافية فخدمتو كمخرج، خصوصا فالفهم ديال الممثل والتواصل معاه من الداخل. هاد الخبرة كتعاونو باش يوجه الممثلين ويخدم معاهم بشكل أحسن.

"وارث الأسرار": رحلة البحث عن الحقيقة

وعلى مستوى السينما، فيلمو الروائي الطويل "وارث الأسرار" دخل القاعات السينمائية المغربية ابتداء من 4 نونبر. الفيلم داخل المنافسة مع أعمال مغربية أخرى، كاين منها الكوميدي والروائي، على شباك التذاكر.

قصة الفيلم فيها بزاف ما يتقال: كدور على "فريد" اللي فقد باه ملي كان عمرو أربع سنين، وكبر على رواية بلي باه مشا على قبل مرا أخرى وما رجعش. ولكن من بعد أربعين عام، كتجي رسالة من كندا كتقلب كاع هاد الرواية، وكتدفعو يسافر لمونتريال باش يقلب على الحقيقة ديال باه، ويرجع جزء من الهوية ديالو اللي كانت غايبة عليه حياتو كاملة.

نظيف وضح بلي الفيلم كيتناول التأثير ديال أسرار العائلة على حياة الإنسان، وشنو كيخلي الغياب من جروح كتأجل. "فريد" عندو ذكريات زوينة على باه اللي كان حنين ولطيف معاه، ولكن ما فهمش علاش اختفى فجأة. هاد التناقض كيدفع الشخصية تواجه أسئلة بقات معلقة لعقود، فواحد الرحلة ماشي غير من المغرب لكندا، وإنما رحلة داخل الذاكرة والذات ومراجعة الرواية اللي تشكلت عليها حياتو كاملة. فيلم فيه بزاف ديال العمق والنفسية، باينة غتكون قصة اللي تخلينا نفكرو بزاف.

"وارث الأسرار" ماشي كيعطينا أجوبة واجدة على قضايا الاختلاف، القبول، والمصالحة مع الذات، وإنما كيخلينا نسولو بزاف ديال الأسئلة الإنسانية، وكيخلي للمشاهد مساحة باش يكون الموقف الخاص ديالو من الشخصيات والأحداث. نظيف كيعتابر الفيلم رحلة داخل واحد "الوَجَع المؤجل"، كيديرها البطل باش يقلب على حقيقة الماضي وشنو كيترتب عليها فالحاضر. هاد النظرة الفنية للفيلم كتدل على مخرج كيحترم ذكاء الجمهور.

العمل مستوحى من رواية "انعتاق الرغبة" للكاتبة والشاعرة المغربية فتيحة مرشد. نظيف قال بلي اهتمامو ماشي تحصر فالهوية الجندرية بوحدها، وإنما تمدد للعلاقة بين الأب والابن، والجرح اللي خلاه الغياب، وتأثير أسرار العائلة فالبناء ديال الشخصية على مدى أربعين عام. يعني خدا الفكرة ووسعها بطريقة فنية ذكية.

كاست عالمي وإخراج بعمق

الفيلم دخل مرحلة الإنتاج فآخر 2023 واستمر العمل عليه فطول 2024، قبل ما يتصور فالمغرب وكندا. اختيار هاد البلدان مرتبط ببنية الحكاية نفسها، ماشي غير باش يعطيو ديكورات زوينة وصافي. الجزء المغربي مربوط بالذاكرة ديال "فريد" وحياتو العائلية وعلاقتو بوالديه، بينما مونتريال كتمثل الفضاء ديال اكتشاف الحقيقة ومواجهة قصة الأب.

التصوير فكندا شمل الشوارع، المطاعم، مستشفى وشقة بالنمط المعماري المحلي. واستعانوا حتى بجامعة مونتريال باش يصوروا مشاهد المطار، حيت تعذر عليهم التصوير فمطار المدينة الحقيقي خلال الصيف لأسباب تقنية. أما فالمغرب، فالتصوير كان فبزاف ديال البلايص، أغلبها فالدار البيضاء، وزادو حتى منطقة إمليل فجبال الأطلس الكبير.

الاشتغال على هاد الفضاءين، المغرب وكندا، تطلب من المخرج يراعي الفروقات البصرية والثقافية بيناتهم، سواء من ناحية الهندسة المعمارية، الإضاءة، الإيقاع وحتى اللغات اللي كتستعمل فالتواصل. هادشي كيعكس الانتقال ديال الشخصية بين عالمين مختلفين، وشنو كيمشي معاه من تحول داخلي. تفاصيل اللي كتبين الجهد اللي دار باش يكون الفيلم واقعي ومقنع.

الفيلم كيجمع كاست قوي: يونس بواب فدور "فريد" ، ونادية كوندا فدور "صوفيا" (الزوجة)، والممثلة من كيبيك مونيا زحزام فدور "شادية"، ونسرين الراضي فدور "أمينة" (الوالدة ديال "فريد")، وزد عليهم مهدي باحمد فدور "عز الدين" . وكاين ممثلين مغاربة وكنديين آخرين بحال أسماء الحضرامي، محمد بوصباع ونور الطالبي.

نظيف أشار بلي اختيار الممثلين مبني على التجربة الفنية ديالهم وقدرتهم باش يعبروا على التحولات الداخلية ديال الشخصيات، خصوصا وأن الفيلم كيركز بزاف على الصمت والتردد وداكشي اللي مكتقولوش الشخصيات، كتر من التركيز على الحوار. ووصف التجربة ديالو مع يونس بواب بأنها تجربة إنسانية قبل ما تكون فنية، وشكر القدرة ديال الممثلين باش يجسدوا هاد التحولات النفسية الدقيقة اللي مبني عليها الفيلم. باينة أن الأداءات غتكون حقيقية وقوية.

باينة "وارث الأسرار" غيكون من الأفلام اللي غتخليك لاصق فالكرسي من أول لقطة حتى للآخر. واش نتوما مستعدين لهاد الرحلة العميقة؟