الذكرى 51 للمسيرة الخضرا: المعاريف شعلات الجو بـ 'فن ووفاء' وسكتاتنا!

ترفيه

نساو كاع الروتين ديال الجمعة! مقاطعة المعاريف قررات تشعلها سهرة فنية واعرة نهار 6 نونبر 2026، احتفالا بالذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة. المركب الثقافي محمد زفزاف حضر فيه جمهور غفير من ساكنة المنطقة، في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز الوطني، وهادشي باين من الأجواء الحماسية لي كانت مسيطرة على البلاصة. رئيس مجلس المقاطعة، عبد الصادق مرشد، كان حاضر بنفسو ومرفوق بنوابو وأعضاء المجلس، في احتفال تخليدا للمسيرة الخضراء المظفرة.

سهرة الفن لي شعلات الجو

الجو كان مشعشع بالفن لدرجة ماكتوصفش! الفنان إلياس طه وأوركسترا الفنان الشعبي حمزة لمدغري، جابو معاهم كشكول من الأغاني الوطنية لي خلات الجمهور يتفاعل معاها بحماس كبير، ومعاها قطع فنية شعبية أصيلة لي كتجري في العروق وكتفكرك بالجذور. صراحة، الأجواء كانت كتخليك تحس بالوطنية حتى النخاع، كأنك كتعيش المسيرة الخضراء من جديد، والناس كلهم قلب واحد وروح وحدة. هاد اللحظات التفاعلية لي طبعاتها مشاعر الاعتزاز بالانتماء الوطني، كانت كتشعل فينا الرمزية العميقة ديال المسيرة الخضراء باعتبارها واحدة من أبرز المحطات لي عمرات تاريخ المغرب الحديث،

تكريم الناس لي دارو التاريخ

ولأن الوفاء من شيم الكرام، وهادشي معروف علينا حنا المغاربة، هاد السهرة ما كانتش غير فن وغنا، كانت فيها لحظة مؤثرة ومهمة بزاف ديال تكريم الرجال والعيالات لي دارو التاريخ بقلبهم وروحهم. الناس القدام ديال مقاطعة المعاريف لي شاركو في المسيرة الخضراء سنة 1975، تم تكريمهم تقديرا لما قدموه من تضحيات ومساهمة في هذه الملحمة الوطنية الخالدة. شوفو هاد الأسماء لي خصنا نحفروها في الذاكرة ونبقاو ديما نتفكروها بالخير: زاهيد عبد المجيد، وفتح الدين عبد الرحيم، وصدوق محمد، وبرماوي الغنيمي، ولزرق مليكة، وحامين إبراهيم، وأرضان عبد اللطيف، ولمصدر أمينة، وبوحميد لحسن، وحايدو المختار، وجحماني ميلود، وكريوي حسن.

علاش هاد الشي كولشي؟ ماشي غير حفلة وصافي

علاش كاع هاد التبرهيش وهاد الأجواء الحماسية؟ ماشي غير باش نغنيو ونحتفلو ونضحكو وصافي. الهدف الأساسي والرئيسي هو نرسخو قيم المواطنة الحقة، ونوريو للأجيال الصاعدة بلي الذاكرة الوطنية شي حاجة مقدسة ومخصهاش تتنسى أبدا. هادشي كيعزز روح التلاحم والتآزر بين كبار وصغار، وكيعاون باش ننقلو قيم الوطنية الأصيلة والتضحية والاعتزاز بالوحدة الترابية من جيل لجيل. بعبارة أخرى، هادي ماشي غير حفلة عادية، هادي درس في الوطنية بالصوت والصورة، وكنتمنى يكون وصل للكل!

فعلا، جمعت مقاطعة المعاريف في هذه الأمسية بين الاحتفال الفني وتكريم قدماء المشاركين في المسيرة الخضراء. واش بان ليكم هادشي كافي باش نخليو الجيل الجاي متشبع بالقيم الوطنية الأصيلة وواعي بتاريخ بلادو؟