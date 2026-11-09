حماقة" تصدم جمهورها: الأمومة ماشي غير رغبة، و"واش نتوما لي غتخلصو"؟

ترفيه

الجدل شاعل في مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما الكوميدية والممثلة المغربية قمر السعداوي، لي كلشي عارفها بلقب "حماقة"، بارطاجات مقطع من بودكاست جديد على حسابها في إنستغرام. فهاد المقطع، صرحات "حماقة" بكل وضوح أنها ما باغياش تولد، وأن فكرة الأمومة عمرها ما دخلات ليها لراسها.

السعداوي وضحات علاش عندها هاد الرأي لي صدم بزاف ديال الناس، وقالت بلي إنجاب طفل ماشي ساهل وراه مسؤولية كبيرة بزاف. هاد المسؤولية كتطلب استعداد من جميع الجوانب: نفسيا وماديا وتربويا، مع القدرة على توفير مختلف احتياجاته، من الدراسة والنقل إلى الأنشطة اليومية. بصراحة، ما كاينش لي يقدر ينكر بلي هادشي كيحتاج التزام طويل الأمد وتفكير معمق قبل ما تاخد قرار بحال هذا، ماشي غير "زعما بغيت نولد صافي".

وبالأسلوب ديالها المباشر لي مخلط بالسخرية، تساءلات "حماقة": "واش نتوما اللي غتخلصو المدرسة والترونسبور؟"، في إشارة إلى الأعباء المالية ديال تربية الأبناء. هاد الجملة هي لي شعلات نار النقاش بين متابعيها، وخلاتهم ينقسمو لجوج أطراف. كاين لي فهمها وتضامن معاها، وقال بلي الإنجاب راه اختيار شخصي ومخاصش المجتمع يضغط على الواحد فيه. هادو كيشوفو أن كل واحد حر في حياتو ومسؤوليتو هي لي كتحكم، وماشي بالضرورة كلشي خاصو يتبع نفس الطريق.

لكن في المقابل، كاين لي رفض هاد الفكرة ديال ربط الأمومة غير بالتكاليف والمصاريف. هادو كيشوفو أن التربية ماشي غير فلوس، وبلي أمهات كثيرات ينجحن في تربية أبنائهن رغم محدودية إمكانياتهن.

هكذا، تحولات هاد القناعة الشخصية لي عبرات عليها قمر السعداوي بصراحة تامة إلى نقاش عام كبر من الوسط الفني. رجعات لينا هاد القضية أسئلة مهمة وحساسة على حرية المرأة في اختيار مسار حياتها، وكيفاش التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لي كنعيشوها اليوم بدلات نظرة المغاربة للزواج والإنجاب والأمومة. بصراحة، سؤال كيطرح راسو بقوة: واش حماقة عندها الحق فهادشي لي قالت، ولا الأمومة ماشي غير مصاريف؟