ياسمين عبد العزيز قصفات أحمد السبكي: دابا عجبك الفيلم منين جاب الربحة؟

ترفيه

النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز سخرات من إشادة المنتج أحمد السبكي بفيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك"، ورجعات لموقفُو قبل عرض الفيلم، ملي ما كانش متحمس ليه. التعليق كان فيه سخرية وعتاب على احتفائو بنجاح الفيلم وإيراداتو من بعد ما تعرض.

القصة ديال هاد "الحشومة" بدات ملي بان أحمد السبكي فالبودكاست ديال "حوارات مع عباس"، لي كيقدمو الفنان عباس أبو الحسن. خلال اللقاء، السبكي أشاد بقدرة الفيلم على تحقيق انتشار جماهيري فمصر وفعدد من الأسواق العربية، من بينها السعودية والكويت ودول الخليج.

السبكي أشار فكلامو لنتائج الفيلم داخل مصر وخارجها، ووصفو بأنو "غطى".

ياسمين عبد العزيز علقات على كلام المنتج فحسابها الرسمي على "فيسبوك"، ورجعات لموقفُو السابق من الفيلم. كتبات أنها كتشكرو، مع أنو ما كانش متحمس قبل نزول الفيلم، وسألات واش تشكرو هو ولا تشكر إيرادات فيلمها.

التعليق ديال الفنانة المصرية كان فيه واحد النبرة ديال السخرية الواضحة لي فهمها الصغير والكبير، حيت قارنات بكل بساطة بين عدم حماس السبكي للفيلم قبل ما يتْعرض ويْجيب لْفلوس، وبين إشادتُو به من بعد ما حقق إيرادات ونجاحاً جماهيرياً. هاد الشي خلا المتابعين ديالها يتفاعلو معها بزاف، وكل واحد كيفاش كيشوف هاد الموقف الغريب.

فيلم "خلي بالك من نفسك" لي تسبب فهاد "المعركة" الخفيفة كيجمع ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد السقا لأول مرة فالسينما، وهو واحد الخلطة السحرية بين الكوميديا، الأكشن والتشويق، وكيشاركو فيه أسماء قوية فالفن بحال الفنانة لبلبة ومحمد رضوان، إضافة لعدد من ضيوف الشرف لي زادو الفيلم قيمة. الفيلم من تأليف الكاتب شريف الليثي وإخراج المخرج معتز التوني، وكيشكل تجربة سينمائية فريدة جمعات جوج من أبرز نجوم الشاشة المصرية.

الصراحة، ملي كتهضر الربحة وْالأرقام، كلشي كيولي "فنان" وكيبغي يشكر. ولاّ شنو بان ليكم نتوما؟