عبد الناصر محمد: عقلية إمام عاشور في الحضيض.. بيعوه دابا!

ترفيه

في كلام صريح ومباشر، خرج عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، وقال رأيه في إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، خاصة مع استبعاد هذا الأخير من تشكيلة الفريق مؤخراً بقرار من المدرب المغربي الحسين عموتة.

نهار السبت، في حوار على برنامج "كورة وشاي وأصحاب"، عبد الناصر محمد ما غطاش الشمس بالغربال، وقال إن أداء إمام عاشور سيئ جدًا وعقليته سيئة جدًا، وإنه كرويًا من أفضل اللاعبين المصريين. كلام قوي وواضح من قلب الحدث.

وأضاف عبد الناصر محمد باللي كون كان هو المدرب ديال الأهلي، وإمام ما سافرش مع الفريق في فترة معينة، كان غادي يعرضو للبيع ديك الساعة. وقال إن الفريق لا يقف على أي لاعب، وإن الأهلي كان يحقق البطولات قبل إمام عاشور. وكمل باللي ماشي مهم العقوبات المالية بالملايين، الحل الوحيد هو البيع، و عطى مثال بمارادونا اللي الكرة الأرجنتينية ما وقفتش عليه منين اعتزل.