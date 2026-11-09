الممثل المغربي: الشهرة بوحدها ما كافياش للاستقرار فالخدمة!

ترفيه

الممثل المغربي، أجي نقوليك الصراحة، وخا يكون داير حالة وحاضر بقوة فالشاشة فواحد الموسم فني، ومقاطعو دايرة بوز وضربات التريند فالمواقع الاجتماعية كاملة، ويزيدو عليه الجمهور والنقاد يشكروه ويعطوه العز، هادشي كامل مايعنيش بالضرورة أن وضعو المهني مرتاح ومستقر وضامن ليه الخدمة من بعد ما يتسالي التصوير وتهبط الكاميرا. تصور معايا، راه هاد المهنة اللي كتبان لينا من برا كلها أضواء ساطعة وتكريمات و"عايشين اللحظة"، من اللور ديالها كاين واحد الواقع آخر صعيب شوية. كيحكمو الشغل المتقطع، وتفاوت الأدوار اللي كياخدها الممثل مرة دور كبير ومرة دور غير طريف، وماتنساش أهم حاجة وهي غياب دخل منتظم عند بزاف دالممثلين اللي كنشوفوهم كل نهار.

التمثيل، باش نكونو واقعيين، ماشي بحال أي خدمة عادية كتعطيك شهرية قارة كتدخل ليك كل شهر بلا صداع، ولا مسار مهني منظم تقدر تخطط ليه على المدى الطويل. لا، أبدا! فرص الخدمة غالبا كتكون مربوطة بمشاريع إنتاجية معينة عندها وقت محدد، وهاد المشاريع يقدر تتباعد فتراتها، وداكشي اللي كيرجع من هاد المشاريع كيختلف بزاف على حساب نوع العمل والدور اللي كياخدو الممثل، وزيد عليها ظروف العقد اللي كيتفاهمو عليه. يعني راه مسألة رزق ماشي ديما مضمونة.

كيفاش نحميو راسنا: العقد الواضح هو الدوا الوحيد!

هنا فين كتبان الأهمية الكبيرة ديال العقود اللي كتكون واضحة ومفصلة من الألف إلى الياء، مافيهاش لبس ولا غموض. هاد العقود خاصها تحدد بدقة شنو هو الأجر اللي غادي ياخدو الممثل، وشحال ديال المدة بالضبط غادي يبقى خدام فالمشروع، وشنو هي شروط الأداء اللي خاصو يلتزم بيها، وحتى الحقوق الأخرى اللي مربوطة بالمشاركة ديالو. هادشي كامل كيحمي الممثل من أي غموض ولا مشاكل يقدر يطيح فيها مع جهة الإنتاج، وكيخلي العمل الفني مبني على التزامات مهنية متبادلة وصريحة بين الطرفين، وماتكونش غير تفاهات دايزة بالهضرة أو "الله يدير الخير". الممثل يقدر يشارك فمسلسل ولا فيلم ويولي عندو جمهور كبير بزاف ويعرفوه الصغير والكبير، ولكن هاد المشاركة بوحدها ماشي ضمان ليه يلقى خدمة جديدة أو دخل قـار ومستقر من بعد ما كيسالي التصوير. يعني خاص يكون العقد شفاف من الأول، فيه كلشي مكتوب بالورقة والستيلو، باش كلشي يكون واضح وباين.

الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية: حق مشروع ماشي امتياز

وهاد المشاكل اللي ذكرنا كاملين ما منفصلينش على قضية الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. لا، بالعكس! هادو من الحوايج الأساسية والضرورية بزاف لأي وضع مهني مستقر ومريح. الفنان، بحالو بحال أي عامل آخر فمجالات أخرى، خاصو ضمانات اللي تعاونو يواجه فترات التوقف على الخدمة اللي كتكون بزاف فمهنة التمثيل، ولا قدر الله المرض، أو حتى ملي يكبر فالعمر ومايبقاش قادر يخدم بنفس الطاقة. خصوصا وأن طبيعة هاد المهنة الصراحة ماكاتوفرش لكلشي انتظام فالتصريح بالدخل ولا المساهمات الاجتماعية اللي هي أساس الضمان الاجتماعي. يعني راه ماشي أي ممثل عندو ضمانات صحية واجتماعية باش يحس بالاستقرار ويكون مرتاح البال على المستقبل ديالو.

داكشي علاش، النقاش حول أوضاع الممثلين ماخاصوش يكون محصور غير فالمطالبة بزيادة الأجور وصافي. لا، خاصو يتوسع ويولي شامل أكثر باش يشمل حتى شحال المسارات واضحة وسهلة باش يستافدو الممثلين من أنظمة الحماية الاجتماعية الموجودة، وشحال هاد الأنظمة مناسبة للطبيعة الخاصة ديال المهن الفنية اللي كتعتمد على العمل بالمشاريع والعقود اللي عندها مدة محددة. خاص يكون نظام خاص بيهم اللي يفهم طبيعة خدمتهم اللي ماشي ديما قارة ويقدر يلائمها.

فالخلاصة، قوة الصناعة الفنية ديالنا ماكانقيسوهاش غير بعدد الأعمال اللي كتنتج ولا بالأسماء الكبيرة اللي كيكونو فالأفيشات ديالها ودايرين حالة. ولكن خاصنا نشوفو حتى شحال كتقدر هاد الصناعة توفر بيئة مهنية كتحفظ كرامة اللي خدامين فيها وتضمن ليهم يبقاو يعطيو كل ما عندهم بلا خوف من المستقبل. الممثل اللي كيساهم فنجاح العمل الفني وكيفرحنا بفرجة زوينة، ماخاصش الاستقرار ديالو يبقى معلق فموعد التصوير الجاي ولا ففرصة تقدر تجي ويقدر تعطّل. بين البريق ديال الشاشة وهاد الواقع اللي كيعيشوه بزاف دالممثلين، والتحديات والالتزامات اللي كتجيبها المهنة، السؤال كيبقى مطروح: واش المنظومة الفنية ديالنا قادرة تحول من صناعة "النجوم" اللي كيضويو مرة وكيطفاو مرة، لصناعة ظروف مهنية مستقرة أكثر للناس اللي كيبنيو هاد النجاح وكيخدمو عليه كل نهار؟