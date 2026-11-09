المعرض العالمي هبط فمصر بـ76 فنان من كل قنت، والمغرب حاضر!

ترفيه

يا سلام على الفن والإبداع اللي كيتلاقى! "المعرض العالمي" حل الرحال ديالو فمصر، وتحديداً فمركز كرمة ابن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي. هاد التظاهرة الفنية الكبيرة بدات أمس الأحد 8 نوفمبر 2026، وغادي تستمر لينا حتى نهار 12 نوفمبر 2026. والمسؤول الأول على تنظيم هادشي كامل هو قطاع الفنون التشكيلية، تحت رئاسة الدكتور محمود حامد، وكلشي تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، اللي هو وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة. يعني كاين اهتمام كبير بهاد الحدث!

هاد المعرض، اللي ماشي أي معرض، هو واحد من أهم الفعاليات اللي كتنظمها جمعية الدار للثقافة والفنون الأردنية، وكيتميز بصيغة عالمية فريدة من نوعها. الفكرة ديالو أنه كيتنقل بين بزاف ديال العواصم فكل موسم ثقافي، وهادشي باش يحقق مجموعة من الأهداف اللي كتهمنا كاملين كعرب. أولها تبادل الخبرات بين الفنانين من مختلف الجنسيات، وثانيها التعريف بالهوية الفنية العربية والأردنية للجمهور العالمي، بالإضافة لتقوية جسور التواصل بين الثقافات المختلفة. ومصر، الشقيقة الكبيرة، استضافت فعاليات هاد الموسم الحالي، وهادشي كيبين الدور المحوري ديالها فالساحة الثقافية.

اللي كيزيد هاد "المعرض العالمي" رونق وتميز هو المشاركة الكبيرة ديال 76 فنان وفنانة جاونا من دول بزاف. كاينين مشاركين من مصر، لبنان، الكويت، البحرين، فرنسا، سوريا، روسيا، صربيا، وبطبيعة الحال، المغرب ديالنا حاضر بقوة، بالإضافة لدول أخرى متعددة اللي جابو معاهم رؤى إبداعية متنوعة. الدكتور محمود حامد أكد أن استضافة قطاع الفنون التشكيلية لهاد المعرض ماشي غير استضافة عادية، بل هي انعكاس للدور الثقافي الكبير ديال مصر كحاضنة للإبداع وجسر مهم للتواصل الإنساني بين الشعوب. صراحة، هاد التجمع الفني كيعطينا أمل كبير فنشوفو العالم كيتلاقى بالفن.

وزاد الدكتور حامد وضح بأن هاد الدورة عندها لمسة خاصة بزاف: التقاء فن الخط العربي الأصيل، اللي كيعبر على جزء كبير من هويتنا، مع الجماليات الفنية المعروضة كيفتح المجال لحوار بصري وثقافي فريد من نوعو. هاد التلاقي ماشي غير مجرد عرض أعمال فنية، بل هو فرصة ذهبية باش نبرزو مقومات الهوية العربية ونعززو التقارب وتبادل الخبرات القيمة بين الفنانين العرب ونظرائهم من جميع أنحاء العالم. هادشي كيبين أن الفن هو أحسن لغة عالمية باش نتفاهمو.

الفن ديما كان وسيلة رائعة باش نجمعو الناس ونحتفلو بالاختلافات والجمال اللي فينا كاملين. هاد الحدث كيبان شي حاجة تستاهل الزيارة! شكون فيكم عزيز عليه يمشي للمعرض ويشوف هادشي كامل على الطبيعة؟