أنغام ترد بذكاء على غزل معجب: "مش حلوة منك دي"

ترفيه

واش كاين شي حد فينا لي باقي ما شافش الفيديو لي دار حالة فالسوشل ميديا فهاد اليامات؟ إيه، كنهضروا على أنغام، لي ماشي غير صوتها لي كيسحر، حتى بديهتها الحاضرة و"لقصف" الراقي ديالها ولاو حديث الساعة! فواحد الحفل فني، وقع واحد الموقف عفوي بينها وبين واحد المعجب لي قلب الموازين.

هاد السيد، لي باينة كانت نيته مزيانة وبغا يمدح النجمة ديالو المفضلة، تفوه بواحد الجملة يمكن ما حسبش ليها الحساب. قال ليها بالحرف: "أنغام صايرة حلوة.. يا حلوها نغومة". دابا نكونو صريحين، كلنا كيعجبنا نسمعو كلام زوين، ولكن "صايرة حلوة"؟ هنا فين كاين المشكل، وهنا فين خاصنا نوقفو! هاد الكلمة بالذات، "صايرة"، حسسات أنغام بلي الجمال ديالها يلاه بدا، بحال إلا كانت قبل ما زويناش وعاد دابا ولات واعرة. واش هادشي معقول على فنانة بحال أنغام؟ طبعا لا!

أووف، كون كنتي فبلاصتها آش غاتقولي؟ نغومة ديالنا ما سكتاتش، وما خلاتش الكلمة دوز هكاك. بسرعة وبثقة تامة، ردات عليه بواحد الكومونتير لي برد عليها الخاطر وزاد خلاها تبان "كلاس" أكتر. قالت ليه وبصوت واثق: "أنا طول عمري حلوة على فكرة، مش حلوة منك دي". الرد ديالها كان فيه واحد الثقة بالنفس لي ماشي أي واحد يقدر عليها فالموقف،

هاد الرد السريع والعفوي، لي جا فوسط حفل كبير، بسرعة تحول لمادة دسمة لرواد منصات التواصل الاجتماعي. الفيديو ديال الموقف انتشر بحال النار فالهشيم، والناس عبرات على إعجابها بذكاء أنغام وسرعة البديهة ديالها، وكيبان بلي الكاريزما ديال أنغام ما وقفاتش عند الصوت الجميل ديالها، بل تخطاتو لشخصيتها القوية والطريقة العفوية والسحارة باش كتعامل مع لي كيحبوها. الصراحة، هاد الشي لي دارت أنغام كيبين بلي النجومية ماشي غير الفن، راه حتى فن التعامل مع المواقف المحرجة بذكاء وثقة، وكيفاش تبقى ديما "الملكة" بلا ما تخلي حتى شي واحد ينقص من قيمتك بكلمة ما في محالها.

دابا السؤال لي مطروح، شكون لي غايولي يفكر ألف مرة قبل ما يمدح شي فنان بشي كلمة غالطة؟ هاد أنغام صراحة عطاتنا درس فالثقة بالنفس!