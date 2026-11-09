الدوزي رجع بقوة بـ "ماتفهمناش" وضرب الترند المغربي!

ترفيه

الفنان الدوزي فرحان بزاف، وحتى هو اللي أعلن ف حسابو الرسمي بلي أغنيتو الجديدة "ماتفهمناش" ولات حديث الساعة وضربات الترند المغربي. الأغنية اللي يالاه خرجت، شافت تفاعل خطير من الجمهور ووصلات لـ أكثر من 600 ألف مشاهدة ف أقل من يومين، وهذا كيبين لينا بلي الدوزي باقي عندو بلاصتو ومحتاجين لأعمالو الجديدة.

هاد النجاح السريع كيأكد بلي الدوزي مازال عندو قاعدة جماهيرية وفية، وكيعرف كيفاش يجبد الجمهور خصوصا ملي كيركز على المواضيع ديال القلب والإحساس مع إيقاعات الراي اللي معروف بيها واللي كتعجب بزاف الناس. الأغنية كتهضر على الصداع وسوء التفاهم اللي كيوقع فالعلاقات العاطفية وكيفاش ممكن يوصل للفرقة، ضمن قالب بصري وموسيقي يستحضر أسلوب الراي.

الدوزي بهاد الرجوع كيبين لينا بلي مازال الشاط، ويلا كانت هادي غير البداية، يا ترى شنو مخبي لينا القدام؟