تكريم مستحق لفاروق فلوكس في القاهرة: مسيرة أسطورية ماشي ساهلة!

ترفيه

الدراري ديال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اللي كيسيرهم الفنان حسين فهمي، دارو لينا خبر زوين بزاف! أعلنوا أنهم غادي يكرمو الفنان الكبير، اللي قليل بحالو، فاروق فلوكس. هاد التكريم ماشي عادي، غادي يعطيوه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر فالحفل ديال افتتاح الدورة السابعة والأربعين ديال المهرجان. هاد الحفل كاين من 11 حتى لـ 20 نونبر 2026. علاش هاد التكريم؟ حيت مسيرتو الفنية كثر من ستة عقود، وخدم بزاف فالسينما والمسرح والتلفزيون، وخلى بصمتو بشخصيات عمرنا ما ننساوها.

علاش بالضبط فاروق فلوكس؟

المهرجان قال بلي هاد التكريم كيجي باش نحتفلو بفنان عندو موهبة بوحدها، كيعرف كيفاش يجسد الشخصيات الإنسانية بكل تفاصيلها وتناقضاتها. كيعطي للدور واحد الحضور كيتجاوز المساحة ديالو سواء فالشاشة الكبيرة ولا خشبة المسرح. الابتسامة ديالو المميزة، التلقائية فتمثيلو، والقدرة ديالو على يلقط التفاصيل الدقيقة للشخصية، هادشي كامل خلاه يصنع بلاصتو الخاصة بين نجوم جيلو. مهرجان القاهرة أكد أن فلوكس هو مثال فني غنى السينما المصرية بعشرات الأعمال، وعلمنا قيمة الممثل اللي قادر يدير الفرق بموهبتو وإتقانو، واخا يكون الدور صغير.

بداية الحكاية من عابدين

فاروق فلوكس تزاد في حي عابدين فالقاهرة، وكبر فواحد البيئة متنوعة بزاف، ثقافيا وجنسيا. هادشي خلاه يكون عندو وعي إنساني كبير، وزاد معرفتو باللهجات والطبايع ديال الناس والشخصيات المختلفة. وهاد الخبرات بانت من بعد فتمثيلو. كان دخل لكلية الهندسة فجامعة القاهرة، وتماك نضم لفريق التمثيل فالحامعة، ومن تما بدات علاقتو بجدية بالمسرح. هاديك الأعوام كانت مهمة حتى فالتجربة الوطنية ديالو، حيت تطوع وشارك مع الفدائيين المصريين باش يقاومو العدوان الثلاثي في 1956، ودوز 55 يوم فالصفوف ديال المقاومة الشعبية. انطلاقته الفنية كانت فالستينات، منين شارك مع الفنان فؤاد المهندس فمسرحية أنا وهو وهي. من بعد حقق شهرة كبيرة بشخصية سليط فالمسرحية الشهيرة سيدتي الجميلة في 1969، اللي كانت نقطة تحول كبيرة فمسيرتو.

مسيرة سينمائية عامرة

فالسينما، بدا فاروق فلوكس المشوار ديالو بفيلم القاهرة في الليل عام 1963. من بعد شارك فعدد كبير من الأفلام اللي كتبين أنو كيختار بعناية وقادر يتعامل مع أنواع مختلفة ديال الشخصيات. من هاد الأفلام فيلم ضربة شمس عام 1980 اللي جمعو بالفنان نور الشريف. وقدم شخصيات متنوعة فأفلام بحال الإرهاب وللآباء فقط عام 1989، والأسطى محروس عام 1990، والراقصة والسياسي فنفس العام، لي لعب فيه دور شفيق ترتر، واحد من أهم الأدوار ديالو السينمائية اللي باقي فالبال ديال الجمهور. هاد الدور بين الجرأة ديالو فالاختيار والقدرة على تقديم شخصيات مركبة ومثيرة للجدل. فالتسعينات، شارك فعدة أفلام، ووصل حتى لفيلم صايع بحر عام 2004. هادشي كيبين بلي عندو القدرة يدوز بين أجيال سينمائية مختلفة، ويتعامل مع أساليب متجددة فالكوميديا والدراما. هاد الأعمال كاملة كتبين واحد الحاجة أساسية فيه: كيعطي قيمة درامية واضحة للشخصيات اللي كتدعم البطل، وكيرد الحضور ديالها مؤثر فالعمل كامل.

بصمته في الدراما التلفزيونية

فالدراما التلفزيونية، فاروق فلوكس خلى بصمتو فبزاف ديال الأعمال اللي بقات لاصقة في وجدان الجمهور. من بين هاد الأعمال ليالي الحلمية ورأفت الهجان والزيني بركات وهوانم جاردن سيتي وعيلة الدوغري وناس وناس وغيرها. هاد التجارب المتنوعة عطاتو فرصة يتعامل مع أجيال مختلفة من المخرجين والكتاب والممثلين، وأكدت القدرة ديالو باش يحافظ على الحضور الفني ديالو وخا تبدلو أساليب الإنتاج والتمثيل مع مرور العقود. هادشي كيعتامد على الثقافة المسرحية الراسخة ديالو والشغف المستمر ديالو بالقراءة والمعرفة.

فنان مثقف وهاوي للقراية

المسيرة ديال فلوكس كتبين أنو فنان مثقف، كان مرتبط بالكتاب من صغرو، وتأثر بوالدو اللي شجعو على القراية وناقش معاه داكشي اللي كيقرأ. هكا بقى الاهتمام بالمعرفة جزء أساسي منو. وهاد الشغف ديالو بان فعلاقتو بالمسرح والفنون ديالو، واهتمامو بالنصوص المسرحية ودراسة تقنيات الأداء والحركة والتعبير. يعني ماشي غير ممثل، راه فنان عندو عمق فكري وثقافي كبير.

فالأخير، هاد الجائزة كتجي باش تكرم مسيرة فنان حقيقي، عطا بزاف للفن. واش كاين شي فنانين مغاربة كتشوفوهم يستحقو شي تكريم بحال هذا على مسارهم؟