ترفيه

النجم التونسي ظافر العابدين بصراحة، ماشي غير ممثل عادي وصافي، دابا ولا صانع فني شامل بالمعنى الحقيقي للكلمة! السيد راه كيعمق مشروعو الفني، وبين لينا بلي عندو ما يتقال، ماشي غير قدام الكاميرا.

ظافر احتفل بالعرض الخاص ديال فيلمو الطويل "صوفيا" نهار 6 أكتوبر. واللي كيزيد يبين الإبداع ديالو، أن ظافر هو مول الشغل من كل جهة: كتب السيناريو، أخرجو، أنتجو، وفوق هادشي كامل، هو البطل ديالو! يعني لبس أربعة القبعات فمرة وحدة، شي حاجة ماشي ساهلة.

الفيلم "صوفيا" كيناقش مأساة إنسانية معاصرة كتخص قوانين الهجرة والترحيل في أوروبا.

بصراحة، مبادرة بحال هادي كتستاهل الوقفة والتصفيق. ياك أ عباد الله، هاد النجوم الشاملين واش ما كيزيدوش رونق للسينما العربية؟