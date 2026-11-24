ترفيه

سميرة سعيد، اللي معروفة بـ "الديفا" وبمسيرتها الفنية الطويلة اللي ديما فيها الجديد، رجعات لينا بألبوم غنائي مبهر خلى الجمهور كيهضر عليه وكيزلزل به مواقع التواصل.

ألبوم النجمة سميرة سعيد الجديد «ماذا ولو!» دار ضجة كبيرة من نهار تحط، بصراحة فاجئاتنا الديفا بهاد العودة القوية. الأغاني ديال الألبوم كاملة فوتات حاجز 4 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية فاليوتيوب، وهادشي كامل وقع غير فأسبوع واحد من الطرح ديالو، وهادشي كيعكس الاهتمام اللي صاحب رجوع سميرة اللي جابت لينا هاد المرة مجموعة متنوعة من الأغاني اللي كتحمق.

النجاح ماشي غير فاليوتيوب، راه كلشي شاعلة فيه العافية!

النجاح ديال الألبوم ما وقفش غير على المشاهدات فاليوتيوب، لا لا! أغاني «ماذا ولو!» طلعات حتى فنسب الاستماع فجميع المنصات الموسيقية الأخرى، والجمهور ديال سميرة سعيد تفاعل معاها بزاف وبارطاجاو الحب ديالهم للأغاني الجديدة. كل واحد فينا تيقدر يكون سمع شي أغنية منو فشي سطوري ولا فشي ريل ديال شي واحد من أصحابه.

حتى فالتيك توك، الألبوم دار حالة. بزاف ديال الناس بقاو كيستعملو مقاطع من أغانيه وكيصورو بيهم فيديوهات متنوعة، وهادشي ساعد باش الأغاني توصل لشرائح جماهيرية كثر . خصوصاً أن المتابعين تفاعلوا مع الألحان والكلمات وحتى الفكرة البصرية اللي جات مع كل أغنية، لي صراحة كانت فالموعد.

ألبوم بصري كامل بـ8 أغاني.. الديفا كتشوف بعيد!

سميرة سعيد ما رضاتش غير تحط لينا الأغاني نسمعوها وصافي، لا! هاد المرة، الديفا قررات أنها تطلق ألبوم «ماذا ولو!» كـ "Visual Album"، يعني كل أغنية عندها تصويرة وهوية بصرية خاصة بيها وكتناسب الجو ديالها والفكرة اللي فيها. هادشي كامل باش تعطينا تجربة فنية كاملة كتجمع بين السمع والبصر، وما نخبيوش عليكم، راه فكرة عبقرية فهاد الوقت اللي العين كتاكل قبل الفم.

المخرج نضال هاني هو اللي تكلف بالإخراج والتصميم ديال الهوية البصرية للألبوم، من الكليبات حتى البوسترات الخاصة بالأغاني. وهادشي عطى لكل عمل الشكل المميز ديالو، وخلى الأغاني تبان بطريقة مختلفة بعيدة على فكرة الفيديو كليب التقليدي اللي ولفناه. هاد الطريقة كتبين بلي سميرة ديما باغا تواكب التطورات اللي كيعرفها مجال الموسيقى، وكتعرف أهمية المحتوى المرئي فانتشار الأغاني دابا أكثر من أي وقت مضى.

من ورا الأغاني: أسماء قوية.. الديفا ديما كتختار صحابها!

ألبوم «ماذا ولو!» فيه 8 أغاني، وكل وحدة خدمو عليها ناس معروفين ومبدعين فالمجال الموسيقي، والديفا كعادتها ديما كتعرف تختار. كاينين أسماء سبق ليها خدمت مع سميرة سعيد فخدمات سابقة، وكاينين آخرين جداد هاد المرة:

أغنية «تبا»: الكلمات لشادي نور، الألحان لأحمد طناني، التوزيع لهاني يعقوب، والميكس والماستر لأمير محروس.

أغنية «كبرت وخبت»: الكلمات لنادر عبد الله، الألحان لعمرو مصطفى، التوزيع لهاني يعقوب، والميكس والماستر لأمير محروس.

أغنية «تيرارا»: الكلمات والألحان لبلال سرور، التوزيع لهاني ربيع، الميكس لخالد سند، والماستر لأمير محروس.

أغنية «ريما»: الكلمات لمحمد القياتي وبلال سرور، الألحان لبلال سرور، التوزيع لأحمد أمين، الميكس لخالد سند، والماستر لأمير محروس.

أغنية «جدد»: الكلمات لبهاء الدين محمد، الألحان لبلال سرور، التوزيع لهاني ربيع، الميكس لمفدي مجدي، والماستر لأمير محروس.

أغنية «شارع بيننا»: الكلمات لبهاء الدين محمد، الألحان لمحمود العسيلي، التوزيع لأمير هداية، الميكس لمفدي مجدي، والماستر لأمير محروس.

أغنية «ناري نار»: الكلمات لشادي نور وبلال سرور، الألحان لبلال سرور، التوزيع لهاني ربيع، والميكس والماستر لأمير محروس.

أغنية «ماذا ولو»: الكلمات لشادي نور، الألحان لبلال سرور، التوزيع لهاني ربيع، والميكس والماستر لمحمد صقر.

هاد النجاح الرقمي اللي حقق الألبوم فظرف قياسي كيزيد يأكد بلي سميرة سعيد باقا حاضرة بقوة فساحة الغناء، وديما عندها القدرة أنها تجيب لينا شي حاجة جديدة ومختلفة وتواكب العصر. بصراحة، الديفا كتورينا كيفاش الموسيقى ماشي غير سمع، بل حتى فرجة! واش نتوما كتفقوا معايا بلي هاد "Visual Album" فكرة واعرة ولا لا؟