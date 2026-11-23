ترفيه

الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، اللي بانت فمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. هي براسها كشفات السبب اللي خلاها تجي، وكان داكشي كلو حب للجمهور ديالها.

فواحد المداخلة ديالها فبرنامج «الحكاية من البداية»، اللي كتقدمو الإعلامية أميرة مجدي على شاشة قناة المحور، قالت سميرة أحمد بالحرف: «نزلت مهرجان القاهرة السينمائي علشان وحشتوني، علشان كده نزلت وأبقى في وسط ناس وجمهور جميل، أنا عايزة أعيش الفترة دي بينكم».

غير باش نفكركم، الفنانة المصرية شاركت فمسلسل «ماما في القسم» اللي تعرض فـ 2010. شاركوها فالبطولة آنذاك نجوم كبار بحال محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، أحمد فهمي، ياسر جلال، أيمن عزب وخيرية أحمد. هاد المسلسل كان من إخراج رباب حسين وكتابة يوسف معاطي.

شوفو، شي فنانين واخا يبعدو، كيبقاو ديما فالبال والقلب. وسميرة أحمد وحدة منهم. زعما، واش حتى نتوما فرحتو بشوفتها ولا لا؟