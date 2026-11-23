ترفيه

عيد ميلاد سعيد مقدماً للنجم المصري عمرو سعد، اللي كيعتابروه واحد من أهم وجوه السينما والدراما فمصر والعالم العربي كامل! نهار الخميس الجاي، 26 نوفمبر، غايكون عندو عيد ميلادو، وهاد المناسبة جات باش نردو البال للتحولات الكبيرة اللي شافتها مسيرتو الفنية اللي دامت كثر من 25 عام.

من لول، من بعد ما خدم مع مخرجين كبار بحال يوسف شاهين ففيلم 'الآخر' ويسري نصر الله ففيلم 'المدينة'، جاتو البطولة المطلقة عام 2007 مع المخرج خالد يوسف ففيلم 'حين ميسرة'. فهاد المرحلة، ركز سعد على الواقعية الاجتماعية، وقدم مع سمية الخشاب ووفاء عامر خدمة جريئة كتدخل لعالم المهمشين وسكان العشوائيات،

التعاون الناجح ديالو مع خالد يوسف كمل فـ 2009 ففيلم 'دكان شحاتة'، اللي شاركو فيه محمود حميدة وهيفاء وهبي وغادة عبد الرازق. هنا، جسد سعد شخصية الشاب الصعيدي البسيط اللي كيواجه الظلم وصراعات الورث من بعد وفاة باه، وهادشي خلاه يرسخ مكانتو كبطل شعبي عند الجمهور بأدائو الإنساني الصادق.

لكن عام 2014، عمرو سعد قرر يقلب الفيستا ويقدم أفلام كتجمع بين الطابع الشعبي والأكشن. خير مثال على هادشي هو فيلم 'حديد' مع درة وزكي فطين عبد الوهاب، فين لعب دور الفنان التشكيلي 'عمار' اللي كيدخل الحبس ظلم وكيفقد عينو بسبب صراع طبقي، وكتتحول الشخصية ديالو للانتقام،

فـ 2017، طلع عمرو سعد المستوى بزاف بفيلم 'مولانا' اللي كتبو إبراهيم عيسى وأخرجو مجدي أحمد علي. قدم فيه شخصية رجل دين كيناقش قضايا الفكر والتطرف بأسلوب عميق، والفيلم حقق نجاح كبير فالجماهير والنقاد، وتورى فمهرجانات عربية ودولية.

قبل ما ينشغل بترسيخ نجوميتو فالدراما التلفزيونية بأعمال بحال 'يونس ولد فضة' و'ملوك الجدعنة' وآخرها 'إفراج' اللي عرض فرمضان 2026، سعد دخل لعالم الأكشن التجاري الصرف ففيلم 'حملة فرعون' فـ 2019. استثمر الحضور الجماهيري القوي ديالو باش يقدم لينا جرعة مكثفة من الإثارة والمعارك اللي نالت إشادة كبيرة من الجمهور.

دابا عمرو سعد واصل لذروة التحولات الفنية ديالو بفيلمو اللي كنتسناوه كاملين 'الغربان'. هاد الفيلم لي قريب يتشاف، الميزانية ديالو فاقت نص مليار جنيه، وتصور فبلاصات بحال روسيا والقاهرة، وشاركات فيه عائشة بن أحمد وعدد كبير من النجوم الأجانب. الفيلم كيرجع بينا لحقبة الحرب العالمية الثانية ومعركة العلمين عام 1941، وكيقدم أكشن تاريخي بمعايير عالمية، وغيتترجم لـ 12 لغة، ومن المقرر عرضو على إحدى المنصات العالمية من بعد عرضو السينمائي. كيبان بلي هاد الفيلم غيكون شي حاجة واعرة بزاف، ياك ولا لا؟