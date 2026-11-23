ترفيه

الفنان المصري الكبير محمد منير، غادي يخوض تجربة سينمائية جديدة ومختلفة تماماً. هاد المرة ماشي باش يمثل فشي دور، لا! هاد المرة الفيلم غادي يوثق حياتو و رحلتو الفنية اللي دامت قرابة خمسة عقود.

الإعلان على هاد المشروع الضخم جا من لجنة الأفلام فـ المدينة الإعلامية بـ قطر، و هادشي كان خلال النسخة الثانية من ملتقى الدوحة لصناع الأفلام. بعد هاد الإعلان الرسمي، منير بنفسو أعلن عن العمل عبر حسابو فـ انستغرام،

الفيلم اللي كيتصنف كسيرة ذاتية موسيقية، غادي يعرض أهم المحطات فـ المسيرة ديال منير من بداياتو حتى وصل للمكانة ديالو كواحد من أبرز الأصوات الغنائية فـ العالم العربي. الفيلم غادي يسلط الضوء على التجارب والعلاقات والقرارات الإبداعية اللي ساهمت فـ تشكيل هويتو الفنية.

مسيرة منير ما اقتصراتش على الغناء، راه امتد نشاطو حتى للسينما و التلفزيون، وقدم ألبوم شبابيك اللي كان محطة مهمة فـ مسيرتو. و حتى فـ السينما، خدم مع كبار المخرجين المصريين بحال يوسف شاهين. يعني راه ماشي غريب عليه يكون نجم الشاشة الكبيرة.

حسن الذوادي، اللي هو رئيس لجنة الأفلام بـ المدينة الإعلامية فـ قطر، وضح أن الهدف من هاد المشروع هو أنهم يقدمو التجربة الفنية و الإرث الثقافي ديال منير للجمهور، حيث أعمالو ارتبطت بأجيال كثيرة من المستمعين و تجاوز تأثيرها حدود مصر و المنطقة العربية كاملة. هاد الفيلم كيدخل فـ إطار التوجه ديال اللجنة لإنتاج أفلام سيرة ذاتية لشخصيات عربية بارزة، باش توصل قصصهم لجمهور عالمي، و الذوادي أكد أن اللجنة حصلت على حقوق توثيق حياة منير.

و اللي زوين كثر، أن المشروع ما غاديش يكون غير فيلم واحد! غادي يكون معاه حتى فيلم وثائقي كيرصد مراحل التحضير و التنفيذ ديالو. و الأهم هو أنو غادي يكونو فيه لقاءات مع محمد منير و الناس اللي قراب ليه و اللي كانو معاه فـ أهم المحطات ديال حياتو و خدمتو. هادشي كيعني أننا غادي نشوفو بزاف ديال الكواليس!

بصراحة، هاد الخبر فرحنا بزاف. شكون فينا ما كيبغيش يعرف كثر على رحلة فنان بحال الكينج؟