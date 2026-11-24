ترفيه

الفنان المغربي عبد الله فركوس طلع يدافع على الإنتاجات الفنية ديال بلادنا، وعطاها من قاع القلب. أكد لينا بلي المغرب عامر بالخير، وبالضبط بالشباب اللي عندو مواهب وطاقات واعدة في كاع المجالات الفنية، من السينما للمسرح والتلفزيون وحتى مجالات أخرى.

هادشي كولو قاله فركوس فواحد التصريح ديالو على جنب الدورة الـ23 ديال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. شاف بلي الشباب المغربي غادي فواحد المسار زوين بزاف، وهذا بفضل الإمكانيات والإبداعات اللي كايزخر بها. وزاد وضح بلي هاد الشباب الموهوب، اللي كايمتاز بالاختلاف في اختياراتو الفنية، كايبين لينا شحال اهتماماتهم متنوعة. كاين اللي كايميل للذكاء الاصطناعي، وكاين اللي كايختار المسرح، ولا السينما، ولا كايخدم في التلفزيون.

فركوس شدد على أن أهم حاجة باش الواحد يوصل هي الاجتهاد والخدمة المستمرة، وقال بلي المواهب كاينا موجودة من طنجة حتى للكويرة، خاص غير الفرص المناسبة باش هاد الشباب يبينو داكشي اللي عندهم ويطورو التجارب ديالهم. يعني ماشي ناقصين من المواهب، خاصنا غير اللي يدعمهم ويفتح ليهم البيبان.

فاش جا الدور على الانتقادات اللي كايتلقاوها الإنتاجات المغربية، فركوس ما خلاش، ودافع على مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل فالبلاد. أكد بلي الساحة الفنية ديالنا فيها كتاب موهوبين ومخرجين حرفيين وممثلين واعرين، وزيد عليها قصص وأعمال تستاهل كل التقدير. رفض قطعيا أي تقليل من قيمة الخدمة اللي كايقدموها الفنانين المغاربة.

وزاد فركوس بلي الحضور القوي ديال الشباب في مهرجان مراكش السينمائي هو دليل واضح على الحيوية ديال المشهد الفني الوطني، وعلى ضرورة تجديد الدماء في القطاع. وراه تجربتو اللي فاقت أربعين عام في المجال، خلاته يتأكد بلي كاينين كفاءات خدامة ومجتهدة في الكتابة والإخراج وفي كاع التخصصات السينمائية.

فركوس سالا كلامه بالقول بلي دخول الشباب للفن بدافع الشغف والحب هو سر النجاح، وعاود أكد بلي بلادنا ما خاصهاش كفاءات، ولكن خاصها غير اللي يستمر في دعم المواهب ويعطيهم فرصة يبينو داكشي اللي عندهم. إوا واش حنا فعلا ناقصنا غير الفرص، ولا كاين شي حاجة أخرى؟