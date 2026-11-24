ترفيه

بدات الهضرة كتكثر على الفنانة المصرية مي عز الدين بخصوص خبر انفصالها على راجلها أحمد تيمور، وهادشي جا بالضبط مع مرور عام على زواجهم. هاد التوقيت بالضبط هو لي خلى بزاف ديال التساؤلات تبان عند الجمهور على واش العلاقة ديالهم باقة بخير وعلى خير، ولا صافي الأمور سالات بيناتهم. لكن أحمد تيمور، راجل مي، ما بقاش ساكت. خرج من صمتو ونفى هاد الإشاعات كاملة لي كانت دايرة ضجة، وذلك من خلال مقطع فيديو حطو على حسابو الرسمي فـ"إنستغرام".

أحمد تيمور كشف على حجم الاتصالات والميساجات لي توصل بها من صحابو وعائلتو ومعارفو، بعدما تنشرو أخبار انفصالو على مي عز الدين، وبزاف الناس تواصلو معاه باش يتأكدو من صحة داكشي لي كيتقال.

وانتقد تيمور بعض الحسابات لي كيستغلو منصات التواصل الاجتماعي باش ينشرو معلومات غالطة من أجل زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح، بلا ما يهتمو بتأثير داكشي على حياة الناس. أكد أحمد الرفض القاطع ديالو لهاد الهضرة لي كتقول بلي زواجهم وصل للنهاية، وتمنى أن تستمر علاقته مع مي عز الدين لسنوات طويلة. وقال: "بعيد الشر علينا، ربنا ما يجيب أي حاجة وحشة أو انفصال"، وعبر على أمله يحتفلو بمرور 20 و30 و40 وحتى 100 عام على زواجهم. كلام لي كيبين المحبة الصادقة وكيبرد القلب صراحة!

ومن جهة أخرى، مي عز الدين بدات تصوير المسلسل الجديد ديالها "فرق شاسع". هاد العمل الفني غادي تشارك بيه في السباق الرمضاني المنتظر ديال عام 2027. المسلسل من إخراج إسلام خيري وكتابة وسام صبري، يعني فريق عمل واعد.

وغادي يشاركها فهاد المسلسل مجموعة من النجوم المعروفين بحال خالد كمال، ميشيل ميلاد، فرح يوسف، بيومي فؤاد ونهى عابدين، ومعاهم لائحة أخرى من الفنانين الموهوبين. الأحداث ديال المسلسل غادي تكون فإطار اجتماعي ، والمزيان هو أن الصناع ديالو استقرو على 15 حلقة، بدل 12 حلقة لي كانت مقترحة فالأول، وهادشي استعداداً للعرض ديالو في الموسم الرمضاني الجاي وسط المنافسة القوية بين الأعمال الأخرى المشاركة.

خاصنا نتفكرو بلي مي عز الدين كانت شاركت حتى هي فموسم رمضان ديال عام 2025 بمسلسل "قلبي ومفتاحه" لي حتى هو كان فيه 15 حلقة. فشاركوها البطولة آسر ياسين وأشرف عبدالباقي ودياب وأحمد خالد صالح وسماء إبراهيم وعايدة رياض وعدد آخر من الفنانين. المسلسل كان من تأليف تامر محسن ومها الوزير، ومن إخراج تامر محسن.

زعما، واش عمر هاد السوشل ميديا ما غادي تبرا من الإشاعات الخاوية وتبقى حيات المشاهير بعيدة على "كليكات" و"لايكات" لي غير كتخرب العلاقات؟