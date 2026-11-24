ترفيه

المخرج نضال هاني، لي هو المسؤول على الكليبات والمعادل البصري لألبوم الفنانة سميرة سعيد «ماذا ولو»، كشف لينا على الأفكار لي كانت جريئة ومختلفة فالألبوم. وكيأكد هاني أن الديفا كانت هي الإلهام الأساسي وراء هاد الرؤية الفنية كاملة، وشخصيتها هي لي كتدفع أي واحد خدام معاها باش يخرج أحسن ما عندو.

هاني قال، فمداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة» على قناة «النهار»، بلي الخدمة مع سميرة سعيد كتحط تحدي كبير قدام صناع الموسيقى: خاصك تقدم شي حاجة تبهرها هي اللولة! راه ماشي ساهل باش ترضي هاد الرؤية الفنية ديالها، حيت هي فنانة استثنائية ومولفة تكون سابقة لعصرها فالاختيارات والأفكار ديالها.

وزاد هاني وضح بلي سميرة سعيد، فهاد المشوار الفني لي دام أكثر من 55 عام، ماشي غير حافظت على بلاصتها فالمكانة ديال النجومية وصافي. لا، هي ديما كتتميز بالجرأة فالأفكار ديالها، فكيفاش كتناول المواضيع، وحتى فالشكل والصورة الفنية ديالها والرسائل لي كتوصلها لينا فموسيقى البوب. بصراحة، هو كيشوفها من الرائدات فهاد الميدان بلا منازع.

الديفا، على حساب كلامه، ديما كتقلب على الجديد ولي يناسب كل مرحلة من مراحل مشوارها، ودائما حريصة باش تقدم تجارب مختلفة كتتحدى بيها راسها، وهادشي هو لي كيخلي الفريق لي معاها ديما يبتكر ويجدد باستمرار، سواء فالموسيقى ولا فالصورة ولا حتى فالمواضيع لي كطرحها.

هاني هضر على طبيعة التعاون ديالو معاها وقال بلي كيجمع بين السهولة والصعوبة فنفس الوقت. السهولة كتجي من الثقة المتبادلة بيناتهم، أما الصعوبة كتكمن فحجم تاريخها الفني والمسؤولية الكبيرة لي على عاتق أي واحد كيشارك فصناعة أعمالها. وأكد بلي أي غلطة فهاد المرحلة تقدر تنعكس سلبا على المسيرة الفنية ديالها. وزاد كشف أن التعاون ديالو معاها كيمتد لأكثر من 15 عام، سواء على مستوى إدارة الأعمال ولا الرؤية الفنية، وهادشي هو لي أسس بيناتهم علاقة قائمة على الثقة الكبيرة وخلاتهم يديرو أفكار مختلفة وجريئة.

وفسياق آخر، وضح نضال هاني أن أغنية «ناري نار» المغربية كتمثل عودة لسميرة سعيد باش تقدم اللون الغنائي المغربي من بعد مدة ديال الغياب عليه. إوا بصح هادي الديفا ديالنا، ديما مفاجئانا!