ترفيه

حسين فهمي، اللي هو الرئيس ديال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشف باللي الإقبال على الأفلام فالدورة 47 تجاوز الدورات اللي قبل منها. هادشي ماشي غير فعدد المشاهدين فالقاعات، ولكن حتى فالتفاعل الكبير ديال الجمهور من مختلف الأعمار فالسوشل ميديا مع فعاليات المهرجان.

فهمي كان فرحان بزاف بهادشي، وقال بلي كان واحد من أهدافو يوصل الأفلام لجمهور واسع، وهاد الدورة كانت مختلفة على مستوى الأفلام والفعاليات والحضور الجماهيري. وهاد النجاح كيرجع للخدمة اللي ضربتها الإدارة شهور قبل ما تبدا الدورة.

الخبر الجديد اللي قالو فهمي هو أنه كيفكر يزيد عدد المكرمين فالدورات اللي جايين من 10 حتى لـ15 اسم. قال بلي كيجيه صعيب يختار غير فيلم واحد ولا جوج حيت كاين بزاف ديال الأعمال الواعرة، والجمهور براسو عبر على رأيو بإقباله على العروض. وهاد التكريمات، بحال جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر ولا جائزة فاتن حمامة للتميز، الهدف منها هو التشجيع.

فهمي جاوب مازحاً ملي تسولات على اللياقة البدنية ديالو بأنه ما استعان بمدرب لياقة بدنية. وبمجرد ما تسالي الدورة 47، هو وفريقو غادي يبداو يوجدو للدورة الجاية باش تكون أحسن وأكثر إقبالا.

ياك زعما هاد العدد كامل ديال المكرمين ما يوليش شوية بزاف؟