ترفيه

الممثل ديالنا أمين الناجي قال باللي ماشي أي فيلم جديد كيخليه يتشجع يدخل ليه، ولكن 'أمواج الصمت' قصتو لي خلاتو يتعلق بيه. الفيلم لي مشارك في المسابقة الرسمية ديال الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كيحط أسئلة إنسانية عميقة على قدرة الإنسان على الصبر والتشبث بمبادئو قدام قساوة الحياة وضغوطها.

حسن: صياد ومبادئ من ذهب

أمين الناجي كيدور فدور 'حسن'، واحد الصياد حالتو المادية صعيبة بزاف. واخا هادشي كيرفض يغامر ويشارك في الهجرة السرية، حيت عندو قناعة باللي بزاف لي ركبوا قوارب الموت ما كيوصلوش، وما باغيش يتحمل مسؤولية أخلاقية ودينية بحال هادي. هادشي لي خلى 'حسن' مبادئو قدام امتحان صعيب بين الحاجة للفلوس والتمسك بالقناعات ديالو.

من بعد العرض ديال الفيلم نهار الاثنين لي فات فقاعة الوزراء بقصر المؤتمرات بمراكش، الناجي وضح باللي القصة كانت هي الساس لي دفعو لهاد التجربة. لقا في مسار 'حسن' مثال للإنسان لي الحياة كتحاول تختبر حدود صبره وقدرة تحملو، سواء بمتطلبات العيش اليومي ولا بالظروف القاسية لي كيواجه.

الصمت: أقوى من أي كلام

على التحضيرات للدور، الممثل المغربي كشف باللي خدم خدمة نفسية معمقة على الشخصية بالتعاون مع المخرج الإيراني فرجاد. خصوصا وأن شخصية 'حسن' ماشي من النوع لي كيعبر على انفعالاتو ديريكت، خاص الممثل يتحكم في المشاعر ديالو وما يخليهمش يبانوا بطريقة تلقائية ولا مبالغ فيها. الناجي وضح باللي التحدي الكبير كان هو كيفاش يسيطر على طاقة التعبير ديال الشخصية، ويخلي الصمت هو لي يدير الخدمة ويوصل لي ما يقدرش الكلام يقولو.

الممثل قال باللي الانفعالات عادة كيبانوا في تعابير الوجه والنظرات وطريقة الهضرة والحركة، ولكن مع 'حسن' كان خاصو يضبط هادشي كامل باش ما ياخدش على الرسالة لي كيوصلها الدور. وقِلَّة الحوارات في الفيلم خلات توصيل الأحاسيس للجمهور أصعب، حيت خاص الممثل يوصل الحالة النفسية بلا ما يعتمد على الهضرة. كيعتبر التعبير بالصمت صعيب على الحوار، وكيطلب خدمة دقيقة باش المشاهد يفهم المعاني والمشاعر بلا تفسيرات مباشرة. واخا هاد التحدي كيولي أقل تعقيد ملي كيكون مسار الشخصية واضح، ولكن الحفاظ على التوازن بين الانفعال والصمت كيبقى من أصعب الجوانب في الأداء.

السينما لغة عالمية بلا حواجز

بخصوص تعاونه مع المخرج الإيراني فرجاد، الناجي رفض فكرة أن اختلاف الجنسية أو الثقافة ممكن يكون عائق قدام الخدمة المشتركة. أكد باللي العلاقة بين المخرج والممثل كتجاوز هاد الفروقات بفضل اللغة السينمائية المشتركة، لي وصفها بلغة عالمية كتخلي لي خدامين في المجال يتواصلوا بيها، سواء كانوا مغاربة ولا إيرانيين ولا من أي جنسية أخرى. قال باللي الخدمة مع فرجاد بدات بتعارف إنساني، وتبادلوا الهضرة على التجارب والحياة الشخصية، عاد من بعد دازوا للسيناريو والشخصية. أكد باللي حرص يفهم القصة من وجهة نظر المخرج، حيت هو مول الرواية وكاتبها، وهادشي لي عاونهم يبنيو ملامح 'حسن' ويخدموا على الجوانب النفسية ديالو. الناجي وصف هاد التجربة بالممتعة، ماشي غير فنيا، ولكن حتى إنسانيا، حيت عطات فرصة للتقارب مع شخص من ثقافة مختلفة، وفي الأخير خرج العمل كيف بغاه.

صمت الجمهور، ودموع النهاية

على تفاعل الجمهور مع العرض، الممثل المغربي اعتبر باللي ردود الفعل كانت متناسقة مع طبيعة الفيلم. قال باللي لحظات الصمت أثناء العرض كانت حتى هي شكل من أشكال التفاعل، وفي النهاية ديال العمل تأثروا بزاف من الحاضرين وبكاو شي وحدين، من بعد ما وصلاتهم حساسية الشخصية ومسارها. وكيقول باللي الجمهور حتى هو كيلعب دورو في استقبال العمل والتفاعل معاه، وردود الفعل لي كانت مع العرض كانت في بلاصتها، سواء تعلق الأمر بالصمت في شي مشاهد ولا بالتأثر في الآخر.

بالنسبة لتقييمو الشخصي للتجربة، الناجي اعترف باللي ما كيوصلش للرضا الكامل على الأداء ديالو. ديما من بعد ما كيتفرج فالعمل كيتفكر تفاصيل كان كيتمنى يديرها بطريقة مختلفة، ولا مشاهد كان ممكن يتخدم عليها بشكل آخر. ولكن عبر على ارتياحو لعرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش، واعتبر أن هاد المشاركة كتعطي للجمهور فرصة يتفرج في عمل كيهز رسالة إنسانية ووجودية. في الأخير، الناجي أكد باللي 'أمواج الصمت' كيحط، من خلال قصة 'حسن'، سؤال على قدرة الإنسان على الصبر والتشبث بمبادئو واخا تكون الظروف صعيبة، وهي الرسالة لي كيتمنى توصل للمشاهدين من خلال هاد العمل. واش بصح الصمت كيقدر يوصل الرسائل لي ما يقدرش الكلام يقولها؟