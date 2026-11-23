ترفيه

محمد رمضان ما كيخلّيش فرصة تفوتو باش يحتفل بالنجاحات ديالو، وهاد المرة، كانت المناسبة هي الأغنية الجديدة ديالو "لو أنت ناوي أنا عشماوي" اللي ضربات أكثر من ستة د المليون مشاهدة على يوتيوب. حط تصويرة على إنستغرام مع المطرب الجامايكي بيسي سيجنال اللي شاركو في هاد الديو، وكتب تعليق ساخر: "و انت ناوي أنا عشماوي كسرت ال 6 مليون يا ليفة".

هاد الأغنية ماشي شي حاجة عادية، جات على شكل "ديو" حماسي بين محمد رمضان والمطرب الجامايكي بيسي سيجنال. هاد التجربة الموسيقية كانت مزيج باين للعيان بين الستايلات الغنائية ديالهم بجوج، الكلمات ديالها ساهلة بزاف وتعبيرات لي كنسمعوها في الهضرة ديالنا كل نهار، وكتعبر على واحد الحالة مألوفة بين الأصدقاء والمقربين: كل واحد فيهم كيبغي يورّي القدرات ديالو وإمكانياتو، و يحاول يبين أنه أحسن من الآخر. شكون فينا ما كيديرش هادشي مع صحابو مرة مرة؟

احتفال محمد رمضان بهاد النجاح ديال الأغنية ديالو جا متزامن مع اللحظة لي كيصور فيها المسلسل الجديد ديالو "عشماوي". هاد المسلسل تبرمج للعرض الكبير في الخريطة الدرامية ديال رمضان 2027، وماتسولش على الحماس والترقب ديال الجمهور اللي ولف من رمضان مسلسلات كتهز الدنيا و كتعجبهم في كل موسم رمضاني.

القصة ديال مسلسل "عشماوي" كتبان شي حاجة مختلفة تماماً. كتدور على شخصية "خليفة" اللي كيتقمصها محمد رمضان، وهو كيعمل منفذ لأحكام الإعدام في مصلحة السجون. حياتو الهادئة والمستقرة مع عائلتو كتقلب ليها الموازين فجأة ملي كتبنتو، اللي كتلعب دورها جيسيكا حسام الدين، كتتعرض لواحد الأزمة قاسية بزاف. هادشي كيخلي خليفة يواجه أصعب امتحان في حياتو، صراع إنساني وقانوني غادي يخوضو المشاهدين معاه بحذافيرو. رمضان، كيف العادة، حرص على إثارة الحماس والتشويق عند الجمهور ديالو ومحبيه لهاد الشخصية. بدا كينشر تصاور من الكواليس ديال التصوير، و بان فيهم باللوك ديال الشخصية بشارب كبير وراس محلق، ومعهوم شي جمل كتأكد بلي المسلسل فيه جرعة مكثفة من الأحداث المثيرة والمشوقة.