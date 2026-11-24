ترفيه

واتساب دارو لينا البوز نهار الخميس 19 نونبر! الشركة بدلات الشعار الأخضر المعروف ديالها فصفحاتها الرسمية على السوشل ميديا (فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك ويوتيوب) بواحد الشعار جديد باللون الأزرق السماوي، فيه فقاعة محادثة وفيها ثلاثة ديال النقط بيضين. هادشي خلا بنادم حايِر، واش واتساب غا تبدل اللوك ديالها بصفة دائمة؟ وشي وحدين كاع خافو يكونو الحسابات الرسمية ديال الشركة تهاكات.

لكن القصة كامْلة طلع عندها علاقة بإطلاق اللعبة الشهيرة GTA 6. هاد التغيير ماكانش إعلان على هوية بصرية جديدة لواتساب، وإنما إشارة لتطبيق ميساج خيالي سميتو "WhatUp!" لي كيبان فاللعبة وكيتشابه مع واتساب الحقيقية. واتساب كملات هادشي حتى فصفحتها على "إكس" بدلات الوصف لـ "What Up everyone".

باينة هاد الخطوة هي محاولة ذكية من واتساب باش تستغل الضجة لي دايرة بيها GTA 6، وتدخل حتى هي فالموجة ديال هاد اللعبة الجديدة. لكن، باش نكونو واضحين، هاد التغيير كاين غير فصور البروفايل ديال واتساب على السوشل ميديا، وماتمش على الأيقونة ديال التطبيق فالتليفونات. يعني مازال الشعار الأخضر الأصلي هو لي كاين فالأب ستور و جوجل بلاي. شكون كان كيتخايل واتساب غا يلعبها معانا هاد اللعبة ديال الماركتينغ؟