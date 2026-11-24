ترفيه

شايما الشريف غادية تشعل الدنيا فالكوميديا! الفنانة انضمات لأبطال سيت كوم جديد سميتو "فول تانك" لي غتكون بطولتو للنجمة شيري عادل. التصوير ديال العمل مقرر يبدا فدجنبر المقبل، وكتولي هاد المشاركة تجربة كوميدية جديدة لشايما الشريف.

السيت كوم كيدور فالجو ديال الكوميديا داخل محطة ديال البنزين، وكيعاود لينا على بزاف ديال المواقف والمفارقات اليومية لي كيعيشوها الخدامة فالوقت ديال الخدمة. العمل كيتكون من 30 حلقة ومخطط ليه يتقدم على جوج أجزاء، ومن تأليف ورشة الكاتب هيثم دبور والإخراج ليحيى إسماعيل. الكاست كيزيد يضم حتى داليا شوقي، شيرين وأحمد عصام السيد.

مشاركة شايما الشريف ف"فول تانك" كتأكد على النشاط الفني لي عايشاه مؤخراً، خصوصا من بعد النجاح لي حققته فمسلسل "بيت بابا". داك المسلسل كان كيدور فإطار كوميدي على واحد الناظر ديال المدرسة لي كيتقاعد وكيكتشف أن إدارة عائلتو أصعب من إدارة مدرسة كاملة. باينة لينا هاد المرة غادة تكون الكوميديا ديالها حامضة وحلوة كيف البنزين!

واش هاد المحطة غتكون الوجهة المفضلة ديالنا للضحك؟