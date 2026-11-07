يوسف حسين: ألبوم جنات بـ 9 أغاني كمل فـ شهر واحد! واه، شهر!

ترفيه

فـ مفاجأة من العيار الثقيل، الموزع الموسيقي يوسف حسين خرج بتصريحات لي خلات راسنا يدور! تخيلو معايا، السيد كشف لينا الكواليس الخفية ديال التعاون ديالو مع الفنانة الكبيرة جنات فـ ألبومها الغنائي، وقال بلي هاد التحفة الفنية لي فيها تسع أغاني كاملين، تخدمات وتكملات فـ مدة ديال شهر واحد فقط! اه، كيف سمعتوها، شهر! هو براسو معترف بلي هاد التجربة كانت ليه مفاجأة، واخا الألبوم حقق نجاح كبير.

حسين، لي كان ضيف عند الإعلامية سارة سامي والإعلامي شريف بديع فـ برنامجهم المشهور "أنا وهو وهي" لي كيتذاع فقناة "صدى البلد"، قال بلي فـ البداية ديال الخدمة على هاد الألبوم، كان حس بشوية ديال الخوف والقلق. هادشي واخا العلاقة ديالو بجنات ماشي غي علاقة عمل، وإنما صداقة قوية بزاف لي كتجاوز حدود الفن. يوسف أكد بلي جنات كانت من الأوائل لي آمنو بالموهبة ديالو وحرصات على دعمه.

كيفاش بدات هاد القصة؟ يوسف شرح بلي أول تعاون جمعو مع جنات كان فـ إعلان لصالح مستشفى 57357 لي معروف، ومن داك الوقت والعلاقة بيناتهم توثقات وزادت قوة. ومن بعد، الفكرة ديال ألبوم غنائي كامل جات على غفلة تامة، وهما كيحضرو لواحد الأغنية مع الملحن إسلام رفعت. فـ ديك الجلسة، جنات قالت ليه باللي عندها جوج أغاني آخرين، و هنا جات القنبلة: اقترحت عليه يديرو ألبوم كامل فـ شهر واحد! وهو وافق على هاد الاقتراح وبدا الخدمة.

الموزع زاد وضح بلي فريق العمل كامل قدر يسالي الألبوم فـ هاد المدة القصيرة، وبالضبط تسع أغاني. السر فـ هاد السرعة، حسب يوسف حسين، هو أن ثلاثة ديال الأغاني كانت الكلمات ديالها واجدة قبل ما يبداو فـ المشروع. وهادشي لي عاون بزاف باش الخدمة تسربى وتكمل فـ وقت قياسي. الألبوم كيف ما قال، حقق نجاح كبير الحمد لله، وشارك فيه بزاف ديال الملحنين الكبار بحال تيام علي وإسلام رفعت، إضافة لأسماء فنية أخرى لي عاونات باش تطلع هاد التحفة.

بصراحة، هادشي ماشي خدمة هادي، هادي شي حاجة فوق الخيال! ياكما يوسف وجنات لقاو شي "زر ديال السرعة" حنا مازال ما عرفناهش؟ ولا الخدمة غير بالنية والنية تغلب كلشي؟ شكون عارف!