أحمد بدير راجع للمسرح بـ'المفتش العام'… و الجمهور ميتسوق ليه!

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الفنان المصري لي عندو تاريخ طويل في الفن، أحمد بدير، قرر يعاود يطل علينا من خشبة المسرح، و هادي بوحدها أخبار واعرة بزاف لمّالين الفن. بعد فترة لي ما شفناهش فيها واقف قدام الجمهور، راه دابا موجد لينا تجربة مسرحية جديدة سميتها 'المفتش العام'.

هاد العمل الفني المنتظر غادي يتشاف على خشبة المسرح القومي في مصر، و غادي يكون تحت الإدارة ديال المخرج خالد جلال. هادشي كيعني أن بدير غادي يرجع للأجواء المسرحية لي بقات جزء كبير من مسيرتو الفنية، و لي عطاتو الفرصة باش يبين قدراتو التمثيلية المتنوعة على مر السنين.

الشوق لخشبة المسرح: رجوع فيه لهفة

أحمد بدير كان واضح في آخر تصريحاتو، و بين لينا شحال هو متحمس و مشتاق لهاد التجربة. أكد اشتياقه الكبير للوقوف مجدداً أمام الجمهور و يتواصل معاهم مباشرة، حيت هادشي لي كيعطي للمسرح واحد الميزة خاصة ما كايناش في الفنون الأخرى بحال السينما و التلفزيون. بالنسبة ليه، الرجوع للخشبة هو تجربة كيتسناها بفارغ الصبر، حيت الجو و التفاصيل الفنية ديال المسرح كيبقاو محفورين في قلب الفنان، وخا يدوز بزاف ديال التجارب الفنية الأخرى.

مكانة بدير و اختيار 'المفتش العام': ضربة معلم؟

رجوع بدير للمسرح عندو أهمية كبيرة، خصوصاً أنو واحد من الفنانين الكبار في مصر لي راكمو تجربة طويلة في بزاف ديال المجالات الفنية. قدر يقدم أدوار مختلفة جمعات بين الكوميديا و التراجيديا، و ديما كان عندو حضور مميز فوق الخشبة. هاد التنوع خلاه يبني مسيرة فنية مرنة، كيقدر يتنقل بين الشخصيات و الأنماط الدرامية بلا ما يحصر راسو في قالب واحد.

و باش تزيد البنة، اختيار مسرحية 'المفتش العام' كيعطي بعد آخر لهاد الرجوع. هاد المسرحية مكتوبة على النص الشهير للكاتب الروسي نيكولاي غوغول، و لي كيتعتبر من أهم الأعمال الكوميدية الساخرة في تاريخ المسرح العالمي. الفكرة ديالها كدور حول فضح الفساد الإداري و النفاق الاجتماعي بواحد الطريقة فكاهية، من خلال مواقف كتوقع بسبب غلط في هوية واحد الشخص مع المفتش الحكومي المنتظر. هادشي كيخلق مواقف كتكشف طبيعة الشخصيات و المصالح و المخاوف ديالها. النص هذا كيعطي فرصة كبيرة للممثلين باش يقدمو أداء معتمد على السرعة في الإيقاع و بناء مواقف كوميدية، زائد الخدمة على الأبعاد الإنسانية و الاجتماعية للشخصيات.

رؤية خالد جلال و التحدي الفني: واش غادي يقدر يوصلها لينا؟

هنا كتبان الأهمية ديال الرؤية الإخراجية لي غادي يقدمها خالد جلال. التعامل مع نص كلاسيكي بحال 'المفتش العام' لي عندو خلفية تاريخية و ثقافية عميقة ماشي ساهل. التحدي هو كيفاش يقدر يعاود يقدمو بطريقة تخلي الجمهور المعاصر يتفاعل معاه و يحس بيه قريب منو، و في نفس الوقت يحافظ على الجوهر النقدي و السخرية لي مبنية عليها المسرحية. رجوع أحمد بدير للمسرح كيعطي فرصة ذهبية باش يستثمر خبرتو الفنية الكبيرة في عمل كيجمع بين قيمة النص المسرحي و المتطلبات ديال العرض الحي، لي كيبغي حضور خاص و قدرة على التفاعل المباشر مع الجمهور.

هاد المشاركة كتفتح الباب للجمهور باش يتابع الفنان في واحد المساحة لي ديما كان مرتبط بها على طول مسيرتو، بعيداً على الأداء أمام الكاميرا، حيت إيقاع العرض كيتشكل من خلال التفاعل المباشر بين الممثلين و المتفرجين. بين حماس أحمد بدير و الإمكانات الكبيرة لي كيقدمها النص ديال 'المفتش العام'، العيون كلها دابا موجهة لهاد العرض المرتقب في المسرح القومي. دابا خاصنا غير نعرفو التفاصيل الكاملة و شكون لي غادي يشارك معاه، و الأهم هو شنو هي المعالجة الإخراجية لي غادي يجيب لينا خالد جلال. واش هادشي غادي يكون قنبلة المسرح ديال هاد العام؟ كنتسناو بفارغ الصبر نشوفو و نحكمو!